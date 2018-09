Rouler pour la Maison des jeunes de LaSalle

Une deuxième édition du Vélothon permettra à la Maison des jeunes de LaSalle (MDJ) de solliciter la communauté pour aider au financement de l’organisme. Cet événement contribuera au maintien des différents services et programmes offerts aux jeunes qui fréquentent la structure.

Les participants pédaleront sur le circuit, une boucle de 2.5 km le long du fleuve, au départ du parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain.

Il sera également possible de commanditer un jeune pour sa participation à l’événement, ou de faire un don direct. Des vélos pourront être prêtés à ceux qui n’en possèdent pas.

Quelques activités sportives seront également tenues sur place pour divertir les visiteurs.

Conscientiser

«Cela permet de conscientiser nos jeunes aux besoins de la Maison des jeunes, car si tout est gratuit pour eux, cela demande des efforts en arrière, estime Sébastien Babeux, directeur de la Bicoque. Ils voient aussi l’implication des entreprises autour d’eux.»

Cette 2e édition se fera d’ailleurs sous la présidence d’honneur de Jean-François Strouvens, directeur de General Motors de LaSalle et nouveau partenaire.

L’événement est organisé en collaboration avec l’entreprise Industrielle Alliance, d’où a émergé l’idée d’un vélothon.

L’an passé, près de 9 000$ avaient ainsi été récoltés et contribués au soutien des opérations de la structure.

La Maison des jeunes de LaSalle propose des activités gratuites aux adolescents du secteur, en plus de leur offrir un encadrement scolaire et personnel.

L’organisme porte de nombreux projets avec ses travailleurs de rue, sa banque alimentaire ou encore son safe-space pour les femmes.