La parole aux candidats dans Marguerite-Bourgeoys

Chaque semaine, Le Messager LaSalle invite les candidats au poste de député provincial dans Marguerite-Bourgeoys à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour leur quatrième contribution, la rédaction les a rencontrés. Ils ont été soumis à un questionnaire de culture générale laSalloise. Voici les questions, puis leurs réponses.

1. Depuis quand LaSalle n’est-elle plus une Ville?

2. Combien de personnes habitent la circonscription?

3. Quelle est la proportion, en pourcentage, d’habitants issus directement ou indirectement de l’immigration? (soit des citoyens nés à l’étranger ou qui ont au moins un de leurs deux parents qui est né à l’extérieur du Canada)

4. Quels sont les deux principaux pays d’origine de ces immigrants?

5. Quel organisme s’occupe de la gestion écologique du parc des Rapides?

6. Quel est le symbole de LaSalle?

7. Quel est le nom de la bibliothèque de l’arrondissement ?

8. Quels sont les écoles secondaires et le cégep que l’on retrouve dans la circonscription?

9. Qui sont les élus à LaSalle ainsi que le député fédéral de LaSalle-Émard-Verdun?

10. Quelle est votre destination favorite dans la circonscription?

Hélène David

Parti libéral du Québec

1. 2002

2. 70 000

3. 25%

4. Italie, Inde

5. Je suis allée à leur événement de pêche scientifique ce week-end…

6. Moulin Fleming

7. Je ne sais pas

8. André-Laurendeau, Cavelier-De LaSalle

9. Richard Deschamps, Manon Barbe, David Lametti, Anju Dhillon

10. Parc des rapides.

Jeannot Desbiens

Parti québécois

Le candidat n’a pas souhaité nous rencontrer.

Smail Louardiane

Parti vert du Québec

1. Je ne sais pas

2. 70 000

3. 20%

4. Inde et Italie et Grèce

5. Je ne sais pas

6. Le Moulin Fleming

7. Celle qui se trouve pas loin des Rapides

8. Je ne sais pas

9. Manon Barbe

10. Le long du boulevard LaSalle, car j’y marche avec ma conjointe.

Vicky Michaud

Coalition avenir Québec

1. Depuis les fusions / défusions

2. 80 000

3. 30%

4. Italie et Grèce

5. Les amis du parc des Rapides

6. Le Moulin Fleming

7. L’Octogone

8. Cégep André-Laurendeau, Cavelier-de LaSalle, Children’s world academy

9. Anju Dhillon LaSalle-Lachine-Dorval, David Lametti, Manon Barbe, Serge Declos, Lise Zarac, Josée Troilo, M. Deschamps

10. Le refuge d’oiseaux, proche de l’eau c’est tranquille, me relaxer, me détendre, impression d’être dans la nature en Ville.

Camille St-Laurent

Québec solidaire

1. 2007

2. 70 000

3. 70%

4. Italie et Inde

5. Je ne sais pas

6. Le héron

7. L’Hexagone

8. André-Laurendeau, Cavelier-de LaSalle

9. Manon Barbe, Serge Declos, Lise, Nancy, Député de LaSalle-dorval-Lachine : Anju Dhillon

10. Le parc des Rapides, il fait face au fleuve. C’est un bel espace vert dans la circonscription. Ainsi que le temple sikh, car c’est un bon endroit pour se recueillir, rencontrer les gens.

Réponses

1. 2002

2. 76 853, selon le dernier profil sociodémographique réalisé en 2016.

3. 60%

4. L’Italie et la Chine (puis Inde et Algérie)

5. Héritage Laurentien

6. Le Moulin Fleming

7. L’Octogone

8. L’école secondaire Cavelier-De LaSalle et la LaSalle Community Comprehensive high school, cégep André-Laurendeau

9. Manon Barbe, Richard Deschamps, Lise Zarac, Nancy Blanchet, Laura Palestini , Serge Declos, Josée Troilo et David Lametti, Anju Dhillon