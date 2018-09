Modification du règlement sur l’abattage d’arbres à LaSalle

Les élus de LaSalle prévoient amender le règlement sur l’abattage d’arbres afin d’alléger le processus d’émission de certificats d’autorisation. L’arrondissement n’exigera plus le remplacement d’un arbre abattu dans tous les cas et augmentera les pénalités lorsque cela sera fait illégalement.

Actuellement, LaSalle demande le remplacement systématique d’un arbre abattu, sans exception. À l’avenir, les résidents seront uniquement dans l’obligation de le faire si l’arbre présente un risque de propager une maladie ou une espèce exotique envahissante. Une étude d’experts en arboriculture sera réalisée pour statuer sur l’état d’un arbre, aux frais de l’administration municipale.

Les LaSallois devront aussi planter un autre arbre si celui qui a été retiré était situé entre 3 et 5 mètres de distance d’une construction ou d’un mur de soutènement projeté.

L’arbre de remplacement devra être d’une hauteur minimale de 1,5 mètre de haut à la plantation, alors qu’il n’y a pas de minimum prévu au règlement. Il sera remplacé peu importe son âge, s’il meurt naturellement. Actuellement, cela ne doit être fait que s’il meurt dans les deux ans de la plantation.

L’arrondissement pense que rendre le règlement plus flexible sera sans conséquence pour le paysage. «Selon nous, les LaSallois sont conscients qu’il est important de conserver et de favoriser la forêt urbaine», estime Caroline Elliott, chargée de communication.

Augmentation des amendes

Présentement, le montant des pénalités varie en fonction de plusieurs facteurs. Elles s’étendent entre 100$ et 1 000$ pour une personne physique et entre 200$ et 2 000$ pour une personne morale, lorsqu’il s’agit d’une première infraction.

L’avis de motion déposé lors de la dernière séance du conseil, le 4 septembre, prévoit aussi l’augmentation des amendes minimales lors d’un abattage non autorisé. L’arrondissement exigera dorénavant un montant de base minimal de 500$ par infraction, auquel s’ajoutera 100$ par arbre abattu. En cas de récidive, soit après un jugement de la cour, la peine est doublée.

Ces amendements visent à faire concorder le règlement de l’arrondissement avec le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (SAD), ainsi qu’avec la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Ils devraient aussi permettre de simplifier la lecture et l’application des normes relatives aux arbres.

Consultation publique

Une assemblée de consultation publique aura lieu à ce sujet le mercredi 26 septembre à 19h, dans la salle du conseil située au 55, avenue Dupras, à LaSalle.

Au cours de cette assemblée publique, un élu expliquera le projet de règlement aux résidents, ainsi que les conséquences de son adoption.

Les personnes qui désirent poser des questions pourront le faire. Toutefois, le projet ne sera pas susceptible d’approbation référendaire.