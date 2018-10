Des élus de LaSalle voyageront en Chine pour signer un pacte d’amitié

Une délégation de deux élus municipaux, dont la mairesse Manon Barbe, et de deux fonctionnaires de LaSalle se rendront en Chine afin d’établir un pacte d’amitié avec la ville de Taishan. Cette entente permettra de favoriser des échanges culturels et économiques entre les deux localités.

À la suite d’un échange de correspondance officielle entre Mme Barbe et le maire de Taishan, Xie Shao Mou, il a été convenu d’approfondir les liens entre les résidents des deux administrations.

La mairesse de LaSalle a ainsi été invitée à signer cette entente lors d’un séjour qui se tiendra du 16 au 23 octobre.

Un budget de 25 000$ a été fixé pour couvrir les billets d’avion, l’hébergement, les repas et les frais d’interprète.

Elle voyagera avec Lise Zarac, conseillère de la Ville et responsable des communautés culturelles, Benoît Gauthier, directeur d’arrondissement, ainsi que Pierre Dupuis, directeur adjoint.

Lors de la dernière séance du conseil, un résident, Eric Tremblay, a remis en cause la pertinence de telles dépenses payées par les contribuables.

«Ça cadre avec nos objectifs de favoriser l’intégration de nos communautés culturelles, a répondu Mme Barbe. Il faut savoir que 90% des nouveaux acheteurs à LaSalle proviennent de la Chine, c’est important de montrer qu’on veut les accueillir et les aider à s’intégrer.»



Immigration

Selon le profil sociodémographique l’arrondissement de 2016, plus de 3 250 LaSallois sont d’origine chinoise, soit 4,2% de la population en général et 8,1% de la population immigrante. La Chine est ainsi le 2e pays d’origine des LaSallois de première et de deuxième génération.

«Les Chinois qui sont arrivés les premiers au Canada sont tous originaires de Taishan, ajoute Mme Barbe. Dans quelques mois, leur proportion sera plus grande que celle des Italiens à LaSalle.»

Les langues chinoises se placent au 4e rang des langues parlées à la maison, après le français, l’anglais et l’italien.

La signature du pacte coïncide avec le lancement de l’association Jiangmen Xinhui et de la Chambre de commerce du Québec, le 22 septembre. Reconnu officiellement par la Ville, l’organisme vise à renforcer les liens économiques entre Montréal et Jiangmen, grande ville près de Taishan.