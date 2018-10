Première victoire des LaSalle Strickers

L’équipe de cricket de LaSalle a remporté la finale de la ligue de la fédération québécoise de cette discipline. Il s’agit du premier titre de championnat remporté par la formation de LaSalle en T20, le format de jeu court.

Malgré le froid, l’équipe des LaSalle Strikers a gagné la grande finale de la ligue, dimanche, par la marque de 68 contre 67 face aux joueurs de Montreal Indians.

«On a vraiment travaillé fort durant les quatre derniers mois, indique le capitaine, Shahab Zamir. Nous avons bien exécuté notre plan de match et on a dominé Montreal Indians tout au long de la finale.»

Il souligne que les LaSallois ont tout donné et plus particulièrement Garry Chahal, qui a été élu joueur de la rencontre. À lui seul, il a marqué 23 points et a retiré trois joueurs adverses.

Tout comme le baseball, le cricket est un sport de frappe dont l’objectif est de marquer le plus de points sans se faire retirer du jeu.

«Je suis fier de mon équipe, c’était une victoire bien méritée», mentionne le président de la formation, Sukhchain Singh.

Demi finales

Après avoir gagné les quarts de finale dans les deux formats de jeu contre l’équipe Bharat., les LaSalle Strikers ont remporté la demi-finale de T20 contre Concordia, avec un score final de 104 à 98.

Ils ont toutefois perdu celle de T40, le format de jeu plus long, dans une rencontre très serrée, puis que Concordia a obtenu la victoire par la marque de 145 à 144.