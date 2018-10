Atmosfera Blu, de l’Italie au Québec

Invité par l’association messinese de Montréal, le groupe italien Atmosfera Blu est de retour à LaSalle. Les musiciens viendront présenter leur nouveau spectacle «Quand la musique devient une atmosphère… elle unit!» au buffet Il Gabbiano ainsi qu’au Théâtre Desjardins.

Pour la troisième année, la formation traverse l’océan pour jouer ses notes siciliennes en Amérique du Nord. Le groupe propose une musique variée et légère dont le nom est inspiré de la mer entourant leur terre d’origine et demeurant une grande source d’inspiration.

«Le but de ces concerts est de faire participer les jeunes générations dans la communauté, de réunir les différentes cultures autour de la musique», explique l’un de ses membres, Antonino Mendolia.

Atmosfera Blu était présent pour célébrer les 35 ans de l’association messinese, dont le mandat est de faire rayonner la culture italienne. L’organisme offre aussi des services de traduction pour remplir des formulaires ou des documents officiels aux immigrants. L’an passé, les musiciens ont proposé un spectacle célébrant l’immigration italienne à Montréal. Elle représentait 126 000 personnes au Québec, entre 1946 et 1978.

La série de concerts proposée cette année est possible grâce au programme de soutien aux communautés du ministère du Patrimoine canadien et de la Culture.

Histoire

La formation a été créée en 2000 par la chanteuse Anna Lanza et l’accordéoniste Giuseppe Santamaria, qui forment un couple dans la vie.

Aujourd’hui, ils sont six avec Mariangela Santamaria au clavier et à la voix, Gabriele Mufale à la batterie, ainsi qu’Alberto Impala and Franco Venuto au saxophone.

Atmosfera Blu a connu plusieurs succès, notamment avec la chanson Latina Fiesta, écrite par Walter Losi et Paolo Barbieri, qui a remporté le Festival national de la musique d’accordéon sans paroles de Castelfidardo, en 2012.

Ils se produisent principalement en Sicile, mais aussi en Europe. Des collaborateurs de renommée internationale se joignent occasionnellement au groupe, que ce soit dans l’écriture ou dans l’interprétation de morceaux.

Le groupe italien Atmosfera Blu sera en concert le 19 octobre à Saint-Léonard, le 20 octobre au Buffet Il Gabbiano (1550, rue Lapierre, LaSalle), le 21 à l’Entrepôt (2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine) et le 22 octobre au Théâtre Desjardins (1111, rue Lapierre, LaSalle).