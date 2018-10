L’Harmonie de LaSalle cherche des choristes

L’Harmonie de l’Association musicale de LaSalle (AML) souhaite faire les choses en grand pour célébrer son 60e anniversaire. Elle est actuellement à la recherche de 100 choristes, pour former son nouveau chœur de Noël.

«L’ultime but de cet événement artistique et culturel est de réunir sur une même scène plus de 40 musiciens et 100 chanteurs, explique Gilles Lemieux, vice-président aux communications. Et ce, dans le contexte d’un grand rassemblement d’adeptes de musiques de Noël, dans le décor somptueux d’une église.»

L’association recherche ainsi des personnes qui possèdent une oreille juste et qui ont déjà chanté dans un chœur à quatre voix. Les répétitions auront lieu le 30 octobre et les 6, 13, 20, 27 novembre de, 19h30 à 21h30, au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.

«L’AML est en pleine réorganisation et veut prendre de l’expansion, ajoute M. Lemieux. On cherche des moyens pour répandre la belle musique, la faire valoir et redécouvrir aux LaSallois.»

Jour J

La pièce Alleluia du Messie, de Georg Friedrich Haendel, sera interprétée par le chœur et l’orchestre, de même que plusieurs autres morceaux.

Daniela Romano, directrice générale du complexe Urgel Bourgie -Feron Athos de LaSalle, assumera la présidence d’honneur de l’événement.

L’Harmonie a été fondée en 1958, mais seulement incorporée en 1984 par Paul Laurendeau, ancien professeur de musique à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle.

Le concert aura lieu le 9 décembre à 14h30, à l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (7675, rue Édouard).