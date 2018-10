Faire du patin à glace avec l’association des aînés de LaSalle

Depuis 1987, l’association des aînés de LaSalle a pour objectif de promouvoir l’activité physique et surtout, le patin à glace. Alors que la saison débute, le nouveau président, Henri Lalonde, souhaite recruter encore plus de participants cette année.

«C’est important pour nous, et c’est même dans notre charte, de mettre de l’avant le patin à glace», explique M. Lalonde. Au cours de l’année, 56 sessions ont lieu chaque mardi et jeudi, dans l’enceinte du centre sportif Dollard-St-Laurent.

Pourtant, ce n’est pas le sport le plus simple à maitriser et il arrive que certains résidents soient réticents à l’idée de sauter le pas. «Une de nos membres, Louise, avait un peu peur d’aller sur la glace, raconte Henri Lalonde. Après avoir été rassurée et participé à plusieurs pratiques, elle a fait beaucoup de progrès.»

Tous les participants doivent porter un casque et sont accompagnés par les membres du comité, dont M. Lalonde et Luc Morin, le secrétaire de l’association. «Une infirmière, qui fait aussi partie du comité, est présente et peut aider en cas d’accident», indique M. Morin.

À 96 ans, Marcel Mills est le moniteur depuis la création de l’association. À chaque pratique, il porte un chandail d’arbitre et s’assure que tout se déroule bien, sifflet en main.

«J’aime faire cela, car je vois que les gens retrouvent leur jeunesse sur la glace, confie M. Mills. Je continuerai jusqu’à ce que je ne sois plus capable.» Le LaSallois a arrêté de patiner il y a seulement six ans.

Histoire

L’association a d’ailleurs vu le jour en 1987, dans l’unique objectif de promouvoir la pratique du patin à glace.

En 1989, la charte a été mise sur pied. Henri O’Dowd a succédé à Paul Laflamme à la présidence. Deux ans plus tard, des sorties estivales de groupe en bicyclette étaient intégrées à l’offre d’activités.

De 2005 au printemps de cette année, René Larouche était à la tête de l’association. Vers la fin de son mandat, en 2017, l’activité de marche devient accessible pour les résidents de LaSalle et du Sud-Ouest.

Henri Lalonde a finalement pris les rênes de l’association en 2018, gérant actuellement 200 membres. Il a travaillé 40 ans dans le domaine de la sécurité publique, dont 32 ans comme policier à Montréal. Il fait du bénévolat depuis 1982, comme chef scout ou encore au salon des métiers d’art.

Inscription et information au 514 367 0777 (Henri Lalonde).