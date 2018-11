Campagne de vaccination contre la grippe à LaSalle

Chaque année, les complications de la grippe saisonnière peuvent provoquer des hospitalisations. Les LaSallois pourront se faire vacciner gratuitement dans plusieurs cliniques de l’arrondissement, au courant des mois de novembre et décembre.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île a lancé sa campagne annuelle, préconisant plus particulièrement le vaccin contre le grippe aux personnes de plus de 75 ans, aux femmes enceintes et aux travailleurs de la santé.

Il est aussi recommandé aux personnes qui vivent avec une maladie chronique telle le diabète, les troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale.

Les personnes résidant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois ainsi que les aidants naturels sont également considérés comme un groupe cible.

Causée par le virus de l’Influenza, cette infection des voies respiratoires se transmet facilement et peut entraîner des complications chez les personnes plus vulnérables.

Étude

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a décidé de maintenir l’entièreté du programme de vaccination malgré les recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Leur étude conseillait d’en finir avec la vaccination gratuite pour les groupes moins à risque, soit les personnes de 60 à 74 ans et les bébés en santé.

Même s’ils ont été retirés de la liste, ces deux groupes pourront quand même recevoir le vaccin gratuitement, sur demande.

Où se rendre?

Du 13 au 15 novembre au cégep André-Laurendeau (1111, rue Lapierre).

Du 27 novembre au 1er décembre au centre sportif Dollard St-Laurent (707, 75e Avenue).

Les cliniques sont ouvertes du mardi au vendredi de 12h30 à 19h et les samedis de 9h30 à 16h.