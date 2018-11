Des poubelles souterraines au parc des Rapides

Un système de gestion souterraine de déchets sera aménagé au parc des Rapides, à LaSalle. L’un des nouveaux conteneurs sera réservé au recyclage alors qu’il n’y avait auparavant aucune installation dédiée à ce type de matière.

Deux conteneurs semi-enfouis, un premier pour les déchets et un deuxième pour le recyclage, remplaceront ainsi les anciennes poubelles. L’un, d’une capacité de 3 000 litres, sera situé près du bâtiment des Chevaliers de Colomb.

L’autre sera placé près de Terrasse Serre avec une capacité de 1 300 litres.

Selon l’arrondissement, l’installation de poubelles souterraines est de plus en plus privilégiée, car elles permettraient de mieux gérer les déversements sauvages.

«Elles sont plus esthétiques, prennent moins d’espace, retiennent mieux les odeurs et ont une grande capacité, explique Caroline Elliott, chargée de communication. Elles peuvent donc accumuler un plus grand nombre de déchets et ainsi espacer le passage des camions.»

Travaux

Les travaux comprendront principalement les excavations, les fondations, la fourniture et la mise en place de deux ensembles de poubelles souterraines ainsi que la remise en état des lieux.

L’arrondissement a déjà installé une quinzaine de conteneurs similaires aux parcs Marie-Claire-Kirkland-Casgrain, des Saints-Anges, Hayward, Lefebvre, Jeannotte, au centre sportif Dollard-St-Laurent et à l’aréna Jacques-Lemaire.

Le coût du projet est estimé à 36 000$, sans compter les travaux d’excavation et les fondations. Le financement sera assumé par le fonds de parcs du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR), responsable de la planification et de l’aménagement du parc des Rapides.

Les travaux devraient débuter au courant du mois de novembre et se terminer en décembre.