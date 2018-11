Rénovation des vestiaires au complexe aquatique Michel-Leduc

La cure de jeunesse du complexe aquatique Michel-Leduc se poursuit. Après les vestiaires pour hommes et pour les familles, ce sera au tour de ceux des femmes d’être refaits.

Le vestiaire pour hommes a une capacité plus grande que celui des familles, alors que ce dernier reçoit beaucoup plus d’usagers. L’arrondissement souhaite alors effectuer des travaux pour remplacer les cabines de douche et les cabines d’échange, ajouter de la céramique de plancher et murale ainsi que peinturer. Les plafonds suspendus, les composantes de plomberie, l’éclairage et les prises électriques seront aussi remis à neuf.

C’est l’entreprise Construction Hestia qui réalisera les travaux au coût de 815 151$ qui se termineront à la fin décembre.

Le vestiaire des femmes nécessite lui aussi des travaux de rénovation, prévus début 2019.

Un contrat de gré à gré a également été accordé à l’entreprise Riopel Dion St-Martin pour la préparation des plans et devis, au coût de 43 633$.

Depuis le début de l’été 2017, l’ancien Aquadôme subit une cure de jeunesse de 2,8 M$ financée par l’arrondissement et la Ville de Montréal.