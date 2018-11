Des médailles pour le club Jeune Aire de LaSalle

Des athlètes du club Jeune Aire de LaSalle se sont démarquées lors de la première invitation provinciale de la saison. Elles ont notamment remporté trois médailles d’or lors de cette compétition qui s’est déroulée dans la ville de Sainte-Catherine, au Québec.

Ce sont trois jeunes laSalloises qui participaient à la compétition Équilibrix, où plus d’une quinzaine de clubs se sont affrontés. Dans la catégorie Junior Olympics 5 (JO) des 13-14 ans, Maya Patel a remporté une médaille d’or aux barres et une au sol, ainsi qu’une médaille d’argent au total des appareils. Elle a terminé 5e au saut et 7e à la poutre.

Chez les 15 ans et plus, Malika Dubé est repartie avec l’or aux barres. Elle a achevé la compétition en 4e position au saut et en 5e au total des appareils.

Dans la catégorie des 11-12 ans, au niveau JO 7, Fay Désir s’est méritée le bronze aux barres. Elle a terminé au 6e rang au saut, à la poutre ainsi qu’au sol et au 4e rang au total des appareils.

En tout, 481 athlètes ont performé lors de ce tournoi qui rassemblait des jeunes de niveaux régional, provincial et national. Les résultats ne comptent toutefois pas pour le classement officiel, puisqu’il s’agit d’une invitation.

Changements

Le 1er juillet 2015, le Canada a adopté l’utilisation du programme Junior Olympics, conçu aux États-Unis. Cette année, la Fédération de gymnastique du Québec a fait de même pour le système de classement canadien.

Auparavant, les niveaux des athlètes étaient répertoriés selon des facteurs exclusifs au Québec.

«Désormais, les critères sont plus sévères», explique Joelle Fournier, chargée de communication du club Jeune Aire qui explique que des mouvements sont dorénavant exigés lors de la routine, dans certaines disciplines.

«Avec tous les changements qui se passent cette année en gymnastique artistique, nous sommes extrêmement fières de nos gymnastes qui sont des athlètes persévérantes et qui s’adaptent facilement, soutient Annie Brault, l’une des coachs. Elles ont travaillé très fort durant la saison estivale ainsi qu’en début d’année et elles se sont ajustées aux nouveaux critères avec brio.»

Mme Brault et ses collègues estiment que les médailles sont donc amplement méritées.

L’équipe a d’ores et déjà hâte que toutes les autres gymnastes participent aux prochaines compétitions.