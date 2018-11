Explosion du coût du centre de biométhanisation à LaSalle

Le centre de biométhanisation de LaSalle pourrait finalement coûter 143 M$ au lieu du montant de 89 M$ initialement prévu. Les coûts des quatre autres centres montréalais ont aussi grandement augmenté, selon les derniers chiffres du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2021 de la Ville de Montréal.

Au total, les cinq centres coûteront presque deux fois plus cher. La dernière évaluation estime que le montant des travaux s’élèvera à 523 M$ au lieu des 237 M$ annoncé en 2013.

Plusieurs élus ont exprimé leur inquiétude face à cette augmentation dévoilée lors des travaux de la commission des finances sur le budget de la Ville, le 13 novembre. La mairesse de LaSalle, Manon Barbe, n’est pas surprise de cette nouvelle.

«Ce projet était censé se réaliser en 2018, puis 2021, et maintenant en 2025, souligne Mme Barbe. On refait actuellement nos arénas et les coûts ont beaucoup augmenté aussi.»

Si les chiffres sont élevés, la mairesse estime que le projet doit être réalisé dans tous les cas de figure. «La technologie avance à vitesse grand V, donc probablement que lorsqu’on sera rendu à construire l’usine laSalloise, les plans auront changé», estime-t-elle.

Retards

Annoncées par la Ville depuis plus de huit ans, ces nouvelles infrastructures doivent servir à produire du compost et du biométhane, tout en permettant de diminuer la quantité de déchets enfouis. La Ville estime que 160 000 tonnes de déchets organiques pourront être transformés grâce à ces centres.

Alors qu’ils devaient tous être opérationnels en 2016, le centre de biométhanisation de Montréal-Est entrera en activité en 2021 et celui de LaSalle devrait voir le jour en 2025.