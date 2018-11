LaSalle: la mobilité au coeur du nouveau plan stratégique

LaSalle a dévoilé son plan stratégique pour les six prochaines années, basé sur cinq grandes orientations. Pour les élus, la priorité demeure d’améliorer la mobilité en transports en commun, alors que les résidents font face à d’intenses congestions pour se déplacer et sortir de l’arrondissement.

«Je ne laisserai pas la ligne rose passer par Lachine, sans passer aussi par LaSalle», lance la mairesse de l’arrondissement, Manon Barbe, en entrevue avec le Messager LaSalle.

Si le tracé devait rester inchangé, elle estime qu’il serait alors nécessaire d’aller de l’avant avec le prolongement de la ligne verte. «On veut que le projet de métro à LaSalle soit inscrit dans les cartons, ajoute-t-elle. Je crois enfin y arriver dans ce mandat, car l’administration au pouvoir fait de la mobilité son cheval de bataille.»

Mme Barbe est optimiste quant à un éventuel déblocage, puisqu’un travail de terrain a déjà été fait pour le plan local de déplacement de l’arrondissement.

En attendant le métro

À plus court terme, l’élue souhaite bonifier le réseau de bus qu’elle juge déficient. Elle imagine une ligne d’autobus directe et des navettes électriques autonomes qui pourraient circuler sur le lien vert entre les boulevards de la Vérendrye et Newman.

Le plan stratégique prévoit également de développer des pôles de mobilité, notamment au cégep André-Laurendeau. Il s’agit d’endroits où seront concentrés les services de transports collectifs et actifs tels que l’autopartage, des bornes de recharge électrique, de Bixi et Segway.

La volonté municipale est aussi d’augmenter de 20% à 40% le nombre d’espaces de stationnement pour les véhicules en libre-service. Une navette fluviale devrait aussi voir le jour d’ici 2023 afin de relier LaSalle au Vieux-Montréal.

La Gare LaSalle et le terminus Newman-Lafleur seront quant à eux relocalisés pour faire place sur l’îlot Wanklyn au projet résidentiel Highlands 2.

Accessibilité

L’arrondissement continuera sur sa lancée de constructions résidentielles en utilisant les terrains encore disponibles. Les pôles d’habitation Angrignon Ouest, entre la rue Léger et le boulevard Newman, ainsi que LaSalle Ouest, sur l’avenue Lafleur et le boulevard Newman, seront notamment développés.

Manon Barbe est ouverte à l’idée d’inclure plus de logements sociaux ou à prix abordables dans ces développements. «Les Habitations les Trinitaires, sur le boulevard Angrignon, qui proposent 300 logements à prix abordables pour les aînés, souhaitent monter un deuxième projet», révèle-t-elle.

La sécurité des piétons et des cyclistes est aussi dans la mire des élus dans les endroits achalandés, avec des mesures d’apaisement de la circulation. Cela passera par le réaménagement de certaines intersections comme sur la rue Lapierre et le boulevard Newman, l’ajout de refuges sur les terre-pleins centraux et le développement de pistes cyclables sur rue.

Culture

D’ici 2022, l’ancien hôtel de ville situé au 13 avenue Strathyre sera rénové et transformé. L’arrondissement a eu le feu vert de la Ville qui financera à hauteur de 10 M$ la revitalisation de la bâtisse pour en faire un lieu d’animation et de diffusion culturelle qui pourrait également accueillir des expositions artistiques.

Les animations à l’intérieur du Moulin Fleming seront également mises au goût du jour et la dimension historique du parc des Saint-Anges sera valorisée. Ces projets constituent le cœur du nouveau quartier culturel laSallois.