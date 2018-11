39e édition du salon de l’automne à LaSalle

Une quarantaine d’artistes laSallois présenteront leur travail sur les murs de la galerie les 3C, au Centre communautaire Henri-Lemieux. Ils ont aussi réalisé un projet collectif qui sera exposé lors de la 39e édition du Salon de l’automne.

Les 41 membres de l’Association des artistes de LaSalle présenteront 72 œuvres de leur cru lors de cette traditionnelle exposition. Ils ont pu utiliser diverses techniques et médiums telles que la peinture, l’estampe ou le textile.

Parallèlement, le projet commun de cette année est un «tapis-art», c’est-à-dire un ensemble de 56 œuvres qui seront disposées au sol.

«Chaque membre a reçu un carré de la même dimension et devait réaliser une œuvre en noir et blanc avec 20% d’une seule couleur, explique Marie-Ange Brassard, membre de l’association et du comité expositions. L’idée est venue de l’une des membres du conseil d’administration, Sylvie Pinsonneault.»

Les artistes ont ainsi disposé de quelques semaines pour imaginer et mettre en forme leurs pièces qui seront en vente, au coût unique de 50$ chaque.

Ce genre d’assignations est apprécié, selon Mme Brassard, puisque cela permet de stimuler la création collective avec des sujets ou des consignes précises.

L’an passé, les membres de l’association avaient relevé le défi de créer des œuvres uniquement à partir de papier.

L’exposition gratuite est ouverte jusqu’au 8 décembre à la Galerie les 3C du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux (7644, rue Édouard, LaSalle).