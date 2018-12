Nouveaux commissaires du comité de parents de la CSMB

Les quatre nouveaux commissaires du comité de parents viennent d’être assermentés par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB). Ils auront pour mandat d’exprimer leur avis sur plusieurs dossiers, en fonction des besoins des parents.

Présidente du conseil d’établissement de l’école du Petit-Collège à LaSalle depuis 2013, Raymonde Gomis est désormais la commissaire représentant l’ordre d’enseignement primaire.

Elle est également membre du comité consultatif des services aux élèves handicapés, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA). En 2017, Mme Gomis a aussi fondé l’organisme à but non lucratif Oser et Prévenir, qui vient en aide aux enfants HDAA et aux femmes.

À ses côtés, Timothée Tchiofo agit également à titre de commissaire représentant l’ordre d’enseignement primaire. Il s’est impliqué au sein du conseil d’établissement de l’école Katimavik de Saint-Laurent, fréquentée par son fils.

M. Tchiofo est motivé par la collaboration participative où le parent est partenaire du projet éducatif. Il a l’intention d’assumer ses nouvelles fonctions avec détermination dans l’intérêt de tous les enfants.

Secondaire

Impliqué dans les structures parentales depuis 2006, Ghislain Laporte a été élu commissaire représentant l’ordre d’enseignement secondaire.

Il s’intéresse à la réussite et à l’épanouissement de tous les élèves, tout en accordant une attention particulière aux services offerts aux élèves HDAA. M. Laporte se consacre également à l’amélioration de la communication entre l’école et les parents.

Le commissaire représentant les parents d’élèves HDAA est Yan Ouellette, vice-président du comité consultatif des services aux élèves HDAA où il est impliqué depuis huit ans. M. Ouellette est administrateur de deux organismes communautaires venant en aide aux enfants autistes ou ayant une déficience intellectuelle, La Corporation L’Espoir à LaSalle et Emergo dans le Sud-Ouest.

Rôles

Le comité de parents a pour mission de promouvoir la participation des parents aux activités de la Commission scolaire et de donner son avis sur différents dossiers. Ils se doivent aussi d’exprimer les besoins des élèves handicapés, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Les commissaires représentant le comité de parents sont élus par les membres du comité central. Depuis décembre 2016, avec l’adoption du projet de loi 105, ils ont aussi le droit de vote lors des séances du conseil des commissaires de la CSMB.

Le conseil des commissaires de la CSMB est composé de 13 commissaires élus dans leur circonscription, de quatre commissaires représentant le comité de parents ainsi que d’une présidence élue au suffrage universel.