Élections fédérales: David Lametti se représente dans LaSalle-Émard-Verdun

Le député libéral de la circonscription LaSalle-Émard-Verdun, David Lametti, sollicitera un second mandat aux élections fédérales de 2019. Il continuera à se concentrer sur le développement économique et l’innovation des entreprises.

Élu en 2015 pour la première fois, David Lametti a officiellement été investi comme candidat par son parti, le 9 décembre au Buffet Il Gabbiano, à LaSalle.

«L’économie est bien gérée, le déficit est en train de diminuer et on a investi dans les personnes, dans la qualité de vie des gens, lance-t-il. Je veux continuer à le faire, mais nous avons besoin de plus de temps.»

Il rappelle l’investissement dans la rénovation de 35 coopératives de logements sociaux dans la circonscription, par l’entreprise du Fonds national de co-investissement (FNCIL), créé en mai.

«Comme député je suis bien branché, les organismes et les gens me connaissent», estime celui qui espère que ces liens se reflèteront dans l’urne.

Le député sortant est très optimiste quant à l’efficacité de la collaboration avec le nouveau gouvernement caquiste en place. «Dans le domaine de l’innovation, ça devrait très bien aller, soutient-il. Je l’espère également dans celui des logements abordables.»

Professeur

M. Lametti est également secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains. Il a été le secrétaire parlementaire au Commerce international entre décembre 2015 et janvier 2017.

Avant son élection, il était professeur titulaire de la Faculté de droit de l’Université McGill spécialisé en droit des biens, en propriété intellectuelle ainsi qu’en droit privé et comparé.