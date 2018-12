LaSalle: une murale en l’honneur de Dollard St-Laurent

Une murale habille désormais l’entrée de la patinoire au Centre sportif Dollard-St-Laurent. Elle rend hommage à la figure emblématique du hockey qui a donné son nom à l’aréna.

De part et d’autre de l’entrée de la patinoire, le visage souriant de Dollard-St-Laurent ainsi que celui d’une jeune fille ayant gagné une médaille accueillent les visiteurs.

«Nous sommes très inspirées et passionnées par les portraits, les traits précis des visages qui montrent qu’ils ont vécu», explique l’une des deux artistes qui a réalisé la fresque, Layla Folkmann.

Les tons mauves et bleus utilisés pour les dessiner contrastent avec la partie plus sombre du milieu, où des hockeyeurs jouent sur la glace, dans un style davantage impressionniste. Les artistes, Layla Folkmann et Lacey Jane ont utilisé des pinceaux plutôt que des aérosols. «Venant des beaux-arts, nous préférons les méthodes traditionnelles», dit Mme Jane.

Il s’agit de leur première collaboration avec l’organisme MU qui a produit l’œuvre, dont le budget s’élève à 12 000$. «Nous faisons beaucoup de gros projets, mais nous tenons aussi à ceux qui sont plus ancrés localement dans les communautés», soutient Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale.

Cette réalisation s’ajoute à la seule autre murale de MU à LaSalle, réalisée au printemps, dans l’entrée du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux.

Duo complice

Les deux artistes se sont rencontrées il y a 11 ans, durant leurs études des beaux-arts à l’Université Grant MacEwan en Alberta et depuis, elles créent uniquement ensemble des murales.

«C’est plus difficile de travailler avec quelqu’un d’autre, on se connait si bien qu’on n’a même pas besoin de se parler et on va très vite», lance Layla Folkmann.

Sa collègue et amie, Lacey Jane, est du même avis. «C’est comme si nous étions un seul et même cerveau, on se regarde et on sait ce que l’autre pense», renchérit-elle.

À Montréal, il est notamment possible d’admirer leur travail au coin des rues Clark et Rachel. Au total, ce sont près d’une cinquantaine de murs sur lesquels on les retrouve au Canada.