Des LaSalloises et Verdunoises participent à une course de 24h à Tremblant

Huit LaSalloises et Verdunoises se sont relayées cette fin de semaine pour courir 210 km, de jour comme de nuit, lors des 24h Tremblant. Ce défi sportif permet aux participants de collecter des fonds pour soutenir les enfants luttant contre des maladies graves.

C’est la LaSalloise Catherine Hayeck qui a inscrite l’équipe Tagada à l’événement. Ayant habité à Tremblant, elle a été bénévole pour le défi durant plusieurs années, avant de se décider à participer.

«Quand j’ai eu un enfant moi-même, j’ai réalisé que j’avais de la chance qu’il soit en santé, raconte-t-elle. Je me suis mise à la place des parents dont ce n’est pas le cas.»

Les huit femmes se sont relayées pour que chacun leur tour, elles puissent se reposer quelques heures dans un condominium, avant de se réveiller au milieu de la nuit pour retourner courir.

Résultats

«C’est exceptionnel le sentiment qu’on ressent lorsqu’on termine la course, c’est un dépassement incroyable, ajoute la LaSalloise. Puis, à chaque fois qu’on voulait se plaindre, on pensait aux enfants qui ne peuvent même pas sortir de leur lit.»

Les conditions météorologiques étaient particulièrement rudes avec une température de -24 degrés la nuit et un circuit qui comprenait de nombreuses montées et descentes.

«C’était d’un niveau de difficulté exceptionnel, surtout pour nous qui sommes habituées à courir au bord du fleuve, s’accorde à dire la Verdunoise Anne-Marie Lowe. Mais on a toujours été positives et motivées pour cette cause qui nous touche.»

Avec de bons équipements et un mental d’acier, elles ont réussi à compléter 40 tours du circuit. Elles ont ainsi terminé en huitième position sur 36 groupes mixtes et amassé 6 845$, ce qui représente 171% de leur objectif de financement initial.

L’équipe Tagada était aussi constituée des LaSalloises Joannie Faucher et Marianne Long, des Verdunoises Catherine Ruel et Kim Cadieux ainsi que des résidentes de Côte-St-Paul Magali Cloutier et Stéphanie Jamain. Ensemble, elles pensent déjà à la prochaine édition et ont pour projet d’organiser cet été des événements pour lever des fonds à LaSalle et à Verdun.

Au total, la somme record de plus de 4 M$ a été amassée pour la cause lors de cette 18e édition, où il est également possible de skier et de marcher pendant 24 heures.