Hockey: d’anciens Canadiens affronteront d’anciens Boomerang à LaSalle

Un match de hockey opposant l’équipe des anciens Canadiens à celle des anciens Boomerang du cégep André-Laurendeau aura lieu au Centre sportif Dollard-St-Laurent. Les profits de cet événement seront versés à la Fondation du cégep qui vient en aide aux étudiants, dans le cadre de leurs projets scolaires.

«Nous sommes très heureux et reconnaissants que la Fondation des Anciens Canadiens de Montréal s’associe à l’événement», lance Guillaume Barbeau, chargé de communication au cégep.

Il s’agit de la première fois que l’équipe de la Fondation se mesure à celle du Boomerang, formée d’anciens athlètes, étudiants, parents, employés et gens d’affaires.

Les deux équipes de hockey masculine et féminine actuelles du Boomerang joueront après le match. Une rencontre amicale entre une équipe de hockey mineure, qui n’a pas encore été choisie, et les anciens Canadiens aura également lieu à l’une des intermissions.

Cette année, les anciens Canadiens se déplaceront également à Toronto en Ontario, à Victoria en Colombie-Britannique ainsi qu’à Brooks en Alberta.

Dons

La Fondation du cégep aider à la mise en œuvre de projets tels que des événements, des bourses, des voyages scolaires ou sportifs ainsi que des stages.

En plus de la vente de billets, un encan silencieux permettra à ceux qui ne seront pas en mesure d’assister au match de pouvoir miser via une plateforme en ligne. Des items tels que des gilets officiels de joueurs d’équipes de la LNH et d’autres circuits professionnels seront disponibles.

Le président d’honneur de la soirée, Rick Green, est un ancien joueur et entraîneur des Canadiens de Montréal. Son fils, Michael Green, est aussi un ancien étudiant-athlète en hockey masculin du Boomerang, qui évolue désormais à la University of southern Maine», aux États-Unis.

Les billets pour le match seront en vente dès le 11 octobre au coût de 25$. Un forfait VIP, incluant le billet, un cocktail d’avant match et une rencontre avec les joueurs des anciens Canadiens après le match, est également disponible pour la somme de 75$.