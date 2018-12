Un concert de Noël couronné de succès

Les membres de l’Harmonie de l’Association musicale de LaSalle (AML) ont réussi le pari de faire les choses en grand pour célébrer leur 60e anniversaire. Leur concert de Noël a réuni près de 600 spectateurs dans l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.

«On ne s’attendait pas à un aussi grand succès, lance Gilles Lemieux, vice-président aux communications de l’Harmonie et coordonnateur principal de l’événement. L’église était pleine, c’était grandiose.»

Ce sont 60 choristes et 40 musiciens laSallois qui se sont produits sur scène, sous la direction de Richard Pomminvile, chef d’orchestre et directeur musical ainsi que de Daniel Boucher, chef du chœur et soliste invité.

Après avoir répété pendant plus d’un mois, ils ont interprété ensemble la pièce Alleluia du Messie de Georg Friedrich Haendel, le cantique Minuits chrétiens ainsi que bien d’autres morceaux lors de ce concert intitulé Les troubadours de Noël.

Mention d’honneur

Une mention d’honneur de membre à vie a été remise à Paul Laurendeau, ancienne professeur de musique à l’école Cavelier-De LaSalle et fondateur de l’Harmonie en 1958. L’association est un organisme officiellement reconnu par l’arrondissement.

Daniela Romano, directrice générale du complexe Urgel Bourgie -Feron Athos de LaSalle, était la présidence d’honneur de l’événement.