Le député de LaSalle-Émard-Verdun David Lametti devient ministre de la Justice

Parcours

David Lametti est titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques et politiques de l’Université de Toronto, d’un baccalauréat conjoint en droit civil et common law de l’Université McGill, d’une maîtrise en droit de la Yale Law School et un doctorat en droit de l’Université Oxford.Il a enseigné à de la Faculté de droit de l’Université McGill, spécialisé en droit des biens, en propriété intellectuelle et droit privé et comparé et a été membre du Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec de l’Université McGill.Il a également été vice-doyen à l’enseignement de la Faculté de droit à McGill de 2008 à 2011.