Nouvelles recrues au Boomerang du cégep André-Laurendeau

Les équipes de hockey féminin et masculin du cégep André-Laurendeau continuent de s’enrichir de nouvelles recrues. Kasandra Savoie, originaire de Sherbrooke, ainsi que Philippe Tomassin, de Sainte-Julie, se joindront au Boomerang dès la rentrée prochaine.

«Je suis contente parce que c’est une belle organisation et je vais pouvoir continuer à me développer rapidement», lance d’emblée l’attaquante Kasandra Savoie, qui s’illustre actuellement avec les Harfangs de Triolet au niveau midget AAA.

En début de saison, son objectif sera de s’adapter le plus rapidement possible au niveau du jeu collégial, afin de contribuer au succès du Boomerang. À moyen terme, elle souhaite devenir un pilier de l’orange et marine.

«Ma vitesse est une de mes grandes forces ainsi que ma vision du jeu, estime-t-elle. J’ai aussi un bon lancer.» La résidente de Sherbrooke, âgée de 16 ans, souhaite toutefois améliorer son maniement de rondelle.

Mme Savoie espère à terme atteindre le plus haut niveau possible de hockey. Côté carrière, elle aimerait travailler dans les soins de la santé, particulièrement dans le domaine sportif.

La jeune recrue a plus d’une corde à son arc puisqu’elle a aussi participé à des compétitions nationales en athlétisme. En 2017, elle a d’ailleurs remporté le camp des recrues RBC pour le Québec, qui révèle des athlètes de 14 à 25 ans dans une seconde spécialisation sportive.et qui ont le potentiel de remporter des médailles olympiques.

Hockey masculin

De son côté, l’attaquant Philippe Tomassin quittera les Montagnards du Collège Saint-Hilaire pour rejoindre sa nouvelle équipe laSalloise. Âgé de 16 ans, il étudiera les sciences de la nature et souhaite devenir médecin.

Il jouera aux côtés de son ami d’enfance, Alexis Giguère, qui vient également d’être recruté par le Boomerang. Cet ailier droit, qui étudie à l’école secondaire Fadette, joue actuellement pour les Gaulois de Sainte-Hyacinthe au niveau midget AAA.