La Corporation L’Espoir tiendra une 6e édition de sa soirée Rire pour bâtir

Rire le temps d’une soirée, pour bâtir à long terme. C’est ce que propose l’association laSalloise la Corporation l’Espoir avec son annuelle soirée d’humour, dont les bénéfices lui permettent de pérenniser ses services.

Basée dans les locaux de la mairie d’arrondissement sur l’avenue Dupras, la Corporation l’Espoir accompagne les familles qui vivent avec une personne présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Chaque année, les bénéfices de la soirée Rire pour bâtir sont alloués à des services différents, dépendamment des besoins. Pour cette 6e édition, ils seront reversés au service de répit, mis en place l’an passé. «Les enfants qui ont des troubles plus importants sont accueillis le temps d’une fin de semaine et font des activités, selon les intérêts et capacités», explique la directrice de l’organisme qui est à l’origine de cette initiative, Caroline Langevin.

Elle qui a toujours aimé l’humour, souhaite que cet événement devienne un incontournable de la culture laSalloise. Cette année, elle espère atteindre le seuil des 40 000$ et depuis les débuts de l’événement, la Corporation l’Espoir a amassé 91 000$.

Invités

Étienne Dano animera la soirée pour la cinquième année consécutive et sensibilisera les spectateurs à l’impact des services mis en place par l’organisme dans la communauté. «Il interagit beaucoup avec les personnes dans la salle, qui sont souvent des parents et des enfants présentant des déficiences, ajoute Mme Langevin. C’est un moment de partage extraordinaire, ils se sentent acceptés.»

De nombreux humoristes de renom ont été invités, soit Dominic et Martin, Daniel Grenier, Stéphane Fallu, Ben et Jarrod, Frank Grenier et Marko Métivier. Ils auront 15 minutes chacun pour divertir leur audience.

Exceptionnellement, le spectacle ne se déroulera pas au Théâtre Desjardins, à la suite d’un problème de réservation. Il aura lieu à l’auditorium de l’école Honoré-Merci, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

La Corporation L’espoir a été créée en 1976 par des parents qui faisaient face au manque de support et de services pour leurs enfants vivant avec des déficiences intellectuelles et des troubles de l’autisme. L’organisme favorise l’autonomie, l’épanouissement et l’inclusion de ses membres dans la société.

Le 9 mars dès 19h30 à l’auditorium de l’école Honoré-Mercier, située dans l’arrondissement du Sud-Ouest (1935, boulevard Desmarchais).