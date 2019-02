De jeunes LaSallois rencontrent leurs héros du Tricolore

Ezio Toppetta et Luca Macri étaient les invités de Brendan Ezio Toppetta et Luca Macri étaient les invités de Brendan Gallagher. Collaboration spéciale Previous photo Next photo





Véritables passionnés des Canadiens de Montréal, Ezio Toppetta, 9 ans, et Luca Macri, 7 ans, ont vécu toute la gamme des émotions après le match du 3 janvier contre Buffalo. Pendant près d’une heure, ils ont rencontré Brendan Gallagher, PK Subban et Carey Price.

Les jeunes «maniaques» du Tricolore et leurs familles ont été invités par Gallagher, le favori du jeune Toppetta, qui leur a offert quatre billets réguliers et six passes supplémentaires pour familles ou amis.

Pour ces jeunes «maniaques» du Tricolore et leurs familles, cette invitation tant appréciée du numéro 11 des Canadiens est survenue après qu’ils soient devenus populaires après leurs réactions survoltées filmées par le réseau Sportsnet lors du match précédent face aux Blue Jackets de Columbus.

Endossant chandails et casquettes du Canadien, les deux jeunes, qui ont le CH tatoué sur le cœur, ont explosé de joie en obtenant chacun une rondelle souvenir de Dale Weise, alors qu’ils prenaient place derrière la baie vitrée pendant la période de réchauffement.

Souvenirs impérissables

«Les joueurs sont venus nous rencontrer après le match. Brendan Gallagher a fait une grande accolade à mon garçon qui était si content de rencontrer son idole. PK Subban a aussi fait un «High Five» avec eux», explique Ralph Toppetta, papa du jeune Ezio et propriétaire du magasin Frutta Si du boulevard Shevchenko.

«Gallagher a énormément de classe et c’est formidable tout ce qu’il fait pour les jeunes. Mon fils l’aime encore plus et nous avons tellement de respect pour lui», ajoute le papa.

De son côté, le jeune Luca Macri était accompagné de sa maman Daniela et sont à la fois emballés de leur expérience, mais déçus de la défaite de 4-2 de leurs favoris.

Luca, qui est un grand fan de Max Pacioretty, a confié à son père Roberto Macri, «que c’était une des plus belles expériences de sa vie et il a trouvé PK Subban vraiment très cool».

Des scènes de la rencontre ont été présentées dans le cadre de l’émission «24 CH» sur les ondes de RDS samedi dernier.