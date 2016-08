Verre Bouteille: La musique émergente depuis 20 ans

Chaque semaine, Le Plateau vous propose de rencontrer l’un des nombreux commerçants œuvrant dans le quartier. Qu’il soit le petit nouveau, le secret bien gardé ou le bien établi, le journal vous fera découvrir ou redécouvrir ces endroits qui rendent Le Plateau-Mont-Royal unique. Cette semaine: bar de quartier et scène de musique émergente francophone: le Verre Bouteille.

«On ne voulait pas juste vendre de la bière, on voulait aussi qu’il y ait un volet culturel.»-Nathalie Rouleau, copropriétaire du Verre Bouteille.

Comment l’aventure du Verre Bouteille a-t-elle débuté?

«C’était le commerce de ma mère et mon frère, qui avait auparavant appartenu à mon père et mon grand-père. Mon frère voulait passer à autre chose en 1996. Ma mère prenait de l’âge. À l’époque, ça s’appelait le Buffet De Lorimier et on présentait des concerts western. Lorsque ma sœur et moi, on a décidé de reprendre l’entreprise, on a voulu changer un peu la formule. On a complètement délaissé le côté western pour se tourner vers de la musique plus collée à la nouvelle clientèle jeune du quartier», indique Nathalie Rouleau, copropriétaire du Verre Bouteille

Comment le volet musical a-t-il pris forme?

«Ça a vraiment commencé avec l’arrivée de notre directeur artistique René Flageole en 1998 et ses <@Ri>shows<@$p> cool. Il a été le déclencheur du succès du Verre Bouteille. Il reconnaît les artistes qui auront du succès. On est devenu les incubateurs de talents de demain», élabore Mme Rouleau.

«Ce qui nous a vraiment mis sur la carte, c’est lorsque Luc De Larochellière a fait des spectacles concept en 2001. Il a invité Sylvain Cossette et Claude Léveillé. À travers les années, ça a attiré plusieurs artistes avant qu’ils soient connus, comme Ariane Moffatt, Pierre Flynn, Mara Tremblay, Damien Robitaille, Vincent Vallières, Karkwa, Dumas et beaucoup d’autres gros noms. On a toujours deux spectacles au minimum par semaine, mais on garde toujours de la place dans notre programmation pour quand un des musiciens qui a déjà joué au Verre Bouteille ait le goût de faire un petit concert impromptu», raconte M. Flageole.

Qu’est-ce qui fait votre succès, même 20 ans plus tard?

«On est un bar de quartier. Les gens aiment le Verre Bouteille. Ils savent que c’est un endroit pour écouter de la bonne musique et se retrouver autour d’une pinte de bière québécoise ou d’un verre de vin. On ne veut pas changer la formule, mais on s’ajuste en fonction des évolutions du quartier. »