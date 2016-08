Le festival Nuit Blanche sur Tableau Noir change de nom pour sa 21ème mouture, du 25 au 28 août et devient RU, pour réappropriation urbaine. La formule, elle, reste la même, avec le même événement festif où le street art et la musique francophone sont à l’honneur.

«Cette année, on a voulu que ce soit un peu plus festif. On a donc invité des DJ pendant la grande fresque nocturne du vendredi soir. On se fait plaisir aussi en ouvrant le jeudi soir avec le groupe Radio Radio qui a ce côté très éclectique et urbain qu’on veut insuffler à RU», élabore la directrice d’Odace événements, derrière l’organisation de RU, Sylvie Dugré.

Une plus grande place à la danse sera offerte pour cette édition, avec la compagnie de danse de Marie Chouinard.

«On aime sortir les artistes de leur zone de confort et de travailler dans le domaine publique, c’est quelque chose à quoi Marie Chouinard n’est pas habituée. En plus, elle habite le quartier, et rayonne à l’international, alors on trouvait que c’est une collaboration toute naturelle», continue Mme Dugré.

Radio Radio a ouvert le bal, jeudi soir, à la place Gérald-Godin. Joseph Edgar, Socalled et Guillaume Beauregard, des Vulgaires Machins, assureront le volet musical le reste de la fin de semaine.

Les traditionnelles grandes fresques nocturnes seront réalisées vendredi soir dès 21h. Sept artistes concevront chacun une œuvre de 10 pieds par 18 pieds sur le sol, entre les rues Boyer et Pontiac sur l’avenue du Mont-Royal.

Plusieurs artistes de renommée internationale peindront la rue devant public, dont le montréalais Roadsworth, spécialisée dans la réappropriation du domaine public. Dominique Desbiens, surtout connue pour son travail de bédéiste, oeuvrera aussi en direct. Emmanuel Laflamme, dont le travail porte sur la culture populaire, le muraliste Borrrris, ainsi que l’illustratrice et réalisatrice Dalkhafine, seront de la partie.

De nombreuses autres activités culturelles et expositions seront disponibles sur l’artère durant les quatre jours du festival.

L’avenue du Mont-Royal est complètement fermée à la circulation jusqu’au dimanche 28 août pour l’occasion.