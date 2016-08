La CSDM vend un immeuble à Jeunesse au Soleil

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) se départira d’un de ses bâtiments excédentaires, le 4251, rue Saint-Urbain, où loge l’organisme Jeunesse au Soleil, qui en fera l’acquisition. Le ministère de l’Éducation vient d’autoriser la vente.

La propriété, évaluée à 8 M$ par la Ville de Montréal, sera cédée au coût de 2,5 M$ en raison des nombreux travaux à réaliser dans ce bâtiment considéré désuet et de la «capacité de payer» de l’organisme communautaire.

Si Jeunesse au Soleil décidait éventuellement de déménager, la direction devra d’abord offrir le bâtiment à la CSDM au même prix, avant de pouvoir le remettre sur le marché.

«Le ministère a autorisé la vente, puisqu’il s’agit d’un immeuble excédentaire jamais occupé par la CSDM qui en est propriétaire depuis le 1<+>er<+> juillet 1998 à la suite du découpage du territoire du Québec en commissions scolaires francophones et anglophones. Depuis 1981, il est loué à la Ville de Montréal, mais occupé par la Fondation Jeunesse au Soleil (FJS). Ce bâtiment est vétuste et nécessite d’importants travaux», explique le porte-parole du ministère de l’Éducation, Bryan Saint-Louis.

Le commissaire scolaire, Ben Valkenburg, indique que le secteur pas besoin de nouveaux locaux.

«Ce n’est pas un secteur de grands besoins. Le bâtiment est en très mauvais état et l’organisme a manifesté le désir de le racheter», affirme M. Valkenburg.

Jeunesse au Soleil est un organisme sans but lucratif qui fournit aux personnes et aux familles démunies des services d’urgence visant à assurer les besoins essentiels. L’organisme favorise aussi le développement des jeunes en organisant des activités sportives et récréatives.