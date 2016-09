Opération de prévention routière autour des écoles

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) relance l’opération «100% vigilant» pour sécuriser les abords des écoles primaires montréalaises. En 2015, des milliers de constats d’infraction ont été remis autour des établissements scolaires aux automobilistes et dans une moindre mesure aux cyclistes.

Au total, 11 549 contraventions ont été émises dans la métropole dans les trois semaines de l’opération, l’an dernier. De ce nombre, 226 ont été donnés à des cyclistes.

«Devant l’école Laurier, lors du lancement de cette campagne, malgré la forte présence policière, de nombreux cyclistes roulaient rapidement sans arrêter à la traverse piétonnière. On veut sensibiliser tous les usagers au fait que les enfants à pieds sont des usagers très vulnérables et qu’il faut faire attention. Se faire frapper par un vélo, c’est moins grave qu’une voiture, mais les enfants peuvent tout de même avoir des blessures sérieuses», indique l’inspecteur André Durocher.

Ce sont toutefois plutôt les automobilistes qui écopés du volet répression de la campagne l’an dernier, en raison des conséquences graves de mauvais comportements avec ce moyen de transport.

«On cible avec les directions d’école les comportements problématiques autour des établissements, comme la vitesse ou les débarcadères. Souvent même, ce sont des parents pressés et stressés qui roulent trop rapidement après avoir déposé leurs enfants», indique M. Durocher.

Ce dernier précise que l’opération a également un volet sensibilisation pour la rentrée, puisque les usagers de la route n’ont pas vu d’enfants en grand nombre autour des écoles depuis plusieurs mois.

«Il y a aussi la question de l’aménagement urbain qui n’est pas à négliger. On travaille fort avec la Ville et les écoles pour que des corridors plus sécuritaires soient aménagés pour les enfants. C’est un cocktail de solutions qui donnent des résultats», conclut M. Durocher.