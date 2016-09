Près de 3000 citoyens réfléchissent à l’avenir du parc La Fontaine

La Ville de Montréal a présenté le 31 août les résultats des consultations publiques en branle depuis avril concernant le parc La Fontaine. Près de 3000 personnes ont participé à la réflexion sur l’avenir de l’espace vert.

L’objectif était d’établir le plan directeur pour le parc jusqu’en 2035. Un plan d’action sera présenté et débattu au conseil municipal, en novembre prochain, pour prévoir des investissements à court et moyen termes.

«Il faut trouver un équilibre entre tous les usages. On sait que les sentiers, la piste cyclable, la foresterie, les étangs et l’animation dans le parc, lors des quatre saisons, font partie des enjeux. Des sommes considérables seront à prévoir, la contribution des citoyens était donc essentielle», a indiqué le responsable au comité exécutif des grands parcs de la Ville de Montréal, Réal Ménard.

Le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, a encouragé les citoyens à être vigilants dans le processus.

«Ça prend trois éléments pour faire d’un grand parc une réussite: l’ambition, la finesse et la maintenance. On veut créer une œuvre. C’est un parc créé par la bourgeoisie francophone au siècle dernier et on ne comprend pas ça actuellement. Il faut qu’on aille les ressources pour le retrait en nature. Ça donne rien un bel espace gazonné s’il est jonché de déchets», a affirmé M. Ferrandez.



Parmi les huit axes retenus par les sondeurs, figure la notion de verdissement.

«Pour moi, la verdure, ça devrait être l’axe principal, c’est ce que les gens viennent chercher», s’est exclamé un citoyen présent à l’assemblée publique et applaudi par toute la salle.

Parmi les propositions pour y arriver, le document récapitulatif aborde le fait de réduire la superficie des stationnements automobiles dans le parc, d’envisager la fermeture et le verdissement de l’avenue Émile-Duployé, de renaturaliser le pourtour des étangs, ainsi qu’avoir des espaces dédiés à l’agriculture urbaine.

L’entretien du parc, tant d’un point de vue de maintien des infrastructures, que de la propreté fait aussi partie des considérations récurrentes des citoyens.

Sur la question de l’utilisation de l’espace, les riverains aimeraient voir plus d’animation en hiver, notamment avec l’ajout de conifère et d’une patinoire réfrigérée.

Concernant le partage des usages, le document récapitulatif propose d’aménager des sentiers spécifiquement pour les coureurs, de réserver des sentiers pour les piétons, d’éliminer les bretelles Rachel et Cherrier et de sortir la piste cyclable du parc et de la mettre plutôt au pourtour de l’espace.

Enfin, les Montréalais désirent avoir un organisme citoyen permettant la surveillance et la collaboration avec la Ville pour les orientations d’aménagement, ainsi que la programmation du parc.