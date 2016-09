Une mystérieuse fuite d’eau dans une résidence

Des résidents du Plateau-Mont-Royal ne savent plus vers qui se tourner, afin de régler un problème d’infiltration d’eau dans leur résidence de l’avenue Henri-Julien.

Fernando Rodriguez et Mari Arias ont appelé un plombier, à la mi-juillet, lorsqu’ils ont constaté que de l’eau s’écoulait anormalement dans leur drain français.

«Heureusement, on a une pompe qui évacue, mais c’est censé être là en cas d’inondation, de dégel ou de pluie. Elle évacue une quantité infime d’eau de notre laveuse aussi normalement. Là, elle fonctionne sans arrêt depuis un mois. Ça a même commencé à rouiller et si ça lâche, notre sous-sol va rapidement être rempli d’eau», indique Mari Arias.

Même après avoir fermé la valve d’alimentation principale de la maison et avoir attendu que les tuyaux soient vides, l’eau a continué de s’écouler en grande quantité. Le plombier embauché par le couple a conclu, après maintes vérifications, que l’eau proviendrait de l’extérieur.

Réseau municipal

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a pris des échantillons dans le dernier mois. Le couple assure n’avoir eu aucun retour, malgré de nombreux appels.

«On ne sait pas d’où elle arrive cette eau! Est-ce que ça peut être dangereux pour les fondations ou causer des dommages? Sûrement. C’est inquiétant», dénonce Mme Arias.

Pour sa part, son conjoint souhaite que l’arrondissement les informe mieux.

«Si c’est nous qui étions en cause, qui avait un tuyau qui s’écoule sur un terrain de la Ville, on nous obligerait à corriger la situation immédiatement, mais là, on ne daigne pas nous informer», souligne M. Rodriguez.

Les résidents envisagent de porter plainte à l’Ombudsman de Montréal pour faire avancer leur cause.

Pas la Ville

D’après les tests effectués par les employés de l’arrondissement, le problème ne viendrait pas du réseau municipal.

«Nous avons fait des tests de dépistage, et l’eau ne provient pas des entrées d’eau de la Ville», a indiqué le chargé de communications du Plateau-Mont-Royal, Michel Tanguay. Celui-ci indique que les tests permettent de déterminer si l’eau s’écoule des tuyaux de la Ville, mais pas d’où elle provient.

En plus des problèmes sous-jacents d’un écoulement d’eau de source inconnue, Mme Arias attend avec anticipation sa facture d’électricité.

«C’est certain que la note risque d’être salée. Ce n’est pas censé pomper de l’eau 24h sur 24, 7 jours sur 7», conclut Mme Arias.

*Mise à jour*:La Ville a finalement répondu jeudi aux résidents qu’ils embaucheraient une entreprise externe pour trouver la source de la fuite.