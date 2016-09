Être en forme pour augmenter sa confiance en soi

Chaque semaine, Le Plateau vous propose de rencontrer l’un des nombreux commerçants œuvrant dans le quartier. Qu’il soit le petit nouveau, le secret bien gardé ou le bien établi, le journal vous fera découvrir ou redécouvrir ces endroits qui rendent Le Plateau-Mont-Royal unique. Cette semaine: le studio Miss Fit Montréal.

Parmi les sportives montréalaises, la réputation de Miss Fit Montréal, un gym de crossfit pour femmes, n’est plus à faire. Des centaines de clientes s’y entraînent de façon hebdomadaire, depuis cinq ans maintenant. L’endroit a la réputation d’être chaleureux et d’encourager l’entraide et le dépassement de soi au féminin.

La femme d’affaires derrière cette initiative, Stéfanie Derome, a vécu une aventure classique d’entreprenariat, en saisissant une fenêtre d’opportunité qui s’ouvrait à elle, en se jetant dans le vide.

«J’ai commencé en faisant des bootcamps pour les filles vers 2009. J’ai demandé à la Ville si je devais payer pour que ce soit dans les parcs, puisque je demandais un tarif. On m’a répondu que c’était sans frais», raconte Mme Derome.

Elle est alors surprise que malgré la difficulté des entraînements qu’elle propose, les femmes suivant son cours sont motivées par le défi.

«Je me suis rendu compte que les filles, on veut des challenges. Que ce soit une Spartan race ou un bootcamp. Les gyms pour femmes, à ce moment-là, comme Curves et Swan n’offraient pas ça, étaient encore figés dans les années 80. Des poids à 2,5 livres, c’est ridicule. Un bébé, ça pèse dix livres!», donne en exemple la professeure de «crossfit».

La jeune entrepreneure poursuivait alors un Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique. À sa troisième année d’études, en 2011, ses bootcamp sont devenus si populaires, qu’elle décide qu’il est temps de se trouver un local.

«J’ai trouvé l’espace actuel sur le boulevard Saint-Laurent. J’ai complètement vidé mon compte de banque pour payer mes trois mois de loyers. Ma mère capotait», rigole Mme Derome.

Au départ, le local ne comptait presque rien. L’équipement a été graduellement acheté, à mesure que la clientèle était au rendez-vous. Mme Derome développait diverses stratégies pour faire fonctionner son entreprise sans mise de fonds.

«J’ai fait jouer mes contacts pour avoir un logo et un branding. Une fois fait, j’ai créé ma page Facebook et alimenté mes divers réseaux sociaux.»

Parmi les diverses plateformes, Snapchat et Instagram sont désormais ses préférées, elle partage des entraînements et des conseils d’alimentation. Une partie des publications sont dédiées à travailler l’estime de soi et promouvoir la diversité corporelle.



«On travaille fort à éduquer les filles sur le fait que le chiffre sur la balance n’a pas d’importance», continue la fondatrice.

La saine relation avec l’activité physique fait aussi partie des éléments importants pour ce gym.

«La majorité des filles qui viennent ici commencent dans l’optique de perdre du poids. Elle persévère, parce qu’elles ont trouvé des défis qui les motivent à continuer.»

Franchises

L’entreprise fête son cinquième anniversaire et est déjà en expansion, avec une autre succursale à Québec et un local qui ouvrira à Brossard le 2 octobre.

«Le plus important, c’est de diffuser des valeurs d’estime de soi et de saines habitudes de vie aux filles», insiste Mme Derome.

Perdurer

Le succès long terme de Miss Fit reposerait sur la qualité de son service à la clientèle et l’adaptabilité de l’entreprise aux besoins des clientes, selon sa fondatrice.

«Si on a une cliente qui a une fin de session chargée ou est malade, on suspend son abonnement pour la période qu’elle nous demande sans preuve demander. On a aussi des clientes qui déménagent pour le travail. On rembourse la période restante. Pour moi, c’est plus gagnant comme cela, parce qu’elle va parler en bien de nous dans sa nouvelle ville», croit Mme Derome.