Marathon de Montréal: sur deux jours à partir de 2017

La course la plus achalandée au Québec, le Marathon Oasis Rock’n’Roll de Montréal, s’étendra désormais sur deux jours lors de son édition de 2017.

«On a eu l’aval de la Ville de Montréal et c’est à temps pour le 375ème anniversaire de la métropole. Ça faisait longtemps que les coureurs nous demandaient de pouvoir faire une petite course de 5 km avant leur longue course. Le samedi, ce sera les épreuves du 1 et 5 km. Le dimanche se tiendront le 10km, le demi-marathon et le marathon complet», indique la porte-parole de l’événement, Dominique Arsenault.

Le trajet débutant au parc Jean-Drapeau et se terminant au parc La Fontaine, dans Le Plateau-Mont-Royal sera donc bloqué à la circulation une fin de semaine complète en 2017, plutôt qu’une seule journée.

Nouveauté en 2016

L’organisation a tenu à solliciter des organisations sportives montréalaises communautaires et sportives à venir s’attrouper le long du parcours avec le nouveau concours Énergie, pour encourager les coureurs à renfort de cris, de chants et de costumes.

«On veut vraiment encourager la communauté montréalaise à s’impliquer et à venir supporter leurs coureurs», continue Mme Arsenault.

Autre nouveauté pour l’édition qui se tiendra le 25 septembre prochain, de nombreux artistes locaux se produiront, tous les 2 kilomètres, tant des groupes de musique que des danseurs et DJ.

«On a tellement de talents ici! La quantité de candidatures qu’on a reçues. C’est hallucinant. Si on pouvait tous les prendre, on le ferait, mais il faut malheureusement faire des choix», indique Mme Arsenault.

La mouture 2016 se conclura par un concert ouvert à tous du groupe rock Our Lady Peace au parc La Fontaine.