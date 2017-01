Le yoga neige, une occasion d’apprivoiser l’hiver

Tuque, bottes de neige et pantalon de ski ? Oui ça peut être aussi ça le yoga ! La saison d’hiver est de retour les fins de semaine dans les parcs Laurier et Lafontaine dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, avec POP Spirit.

Depuis maintenant trois ans, l’arrondissement engage POP Spirit pour offrir du yoga gratuit dans ces deux parcs du quartier.

Du 7 janvier au 12 mars, les montréalais peuvent profiter de l’hiver québécois pour apporter un tapis ou une petite couverture et essayer le yoga neige durant 40 minutes.

Une belle façon de contrer l’ennui hivernal qui peut entraîner plusieurs personnes à se terrer chez soi. «Il n’y a pas grand-chose à faire dans les parcs l’hiver, alors que c’est important qu’on fasse des activités durant cette période», déclare Marie-Ève Bertrand, fondatrice et propriétaire de POP Spirit.

Avec une quarantaine de participants par session, dont beaucoup de nouveaux arrivants, le yoga neige leur permet d’apprivoiser l’hiver québécois.

Soutenu par l’arrondissement, cela fait partie des activités proposées afin d’animer l’espace public, tout comme l’été le tango au parc Laurier, le cinéma sous les étoiles, ou encore les pianos dans les rues.

«Le but est de créer un lieu de rencontre entre les citoyens pour qu’ils se sentent comme dans un village et qu’ils profitent de nos installations», explique Catherine Piazzon, chargée de communication pour le Plateau-Mont-Royal.

Organisé aussi l’été une fois par semaine dans le parc Baldwin, le yoga attire quand même plus de monde durant cette période plus chaude de l’année.

«L’été cela permet aux gens de venir en famille, entre collègues, ou bien avec leur chien, lance Mme Bertrand. J’aime le fait de pouvoir m’impliquer et faire rayonner les espaces verts qui s’offrent à nous.»

Pour la session d’hiver, la fondatrice et propriétaire de POP Spirit conseille aux gens de s’habiller de façon confortable, mais chaude, pour contrer le froid.

«Il faut mettre plusieurs couches, quitte à en enlever, indique-t-elle. En fait, il faut s’habiller comme si on allait faire du ski de fond ou des raquettes, mais ne pas oublier qu’il faut être à l’aise pour pouvoir faire des postures.»

D’ailleurs, ces dernières ne sont pas trop compliquées, ce sont surtout des classiques, explique Marie-Ève Bertrand, comme celles de la série des guerriers, la salutation au soleil, la posture de l’arbre, ou encore celles du triangle et de la chaise.

«On fait surtout des postures debout pour faire circuler le sang, ajoute-t-elle. Faire du yoga dehors ça apporte un petit grain de folie, plus d’originalité.»

POP Spirit offre également durant l’hiver des cours de Sup Yoga et Sup Fitness soutenu par l’arrondissement du Plateau Mont-Royal à la piscine Lévesque, ainsi que des cours d’Unda Yoga (yoga sur planche) au Centre Kinesphère.