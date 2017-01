Toujours plus d’espaces publics dans le Plateau

De nouveaux espaces publics verront le jour cette année dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin de créer des nouveaux lieux de rencontres et d’animations pour les résidents.

Après, entre autres, les pianos publics, les marchés et animations de Noël, le yoga dans le parc, le Plateau-Mont-Royal compte continuer dans sa lancée pour rester animé en 2017.

«On cherche toutes les solutions pour aménager au mieux l’espace urbain, favoriser et animer l’espace public», souligne Michel Tanguay, chargé de communication à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

À compter de l’été prochain, la rue Guilbault, située au sud de l’avenue des Pins, entre la rue Saint-Dominique et le boulevard Saint-Laurent, sera fermée à la circulation automobile de façon permanente.

Cela permettra l’aménagement d’une place publique verte et animée.

Tout comme la rue Prince-Arthur qui connaît des travaux de réaménagement, la rue Guibault était, selon M. Tanguay, une «rue perdue». «Ce sont des espaces qui peuvent avoir du potentiel pour le boulevard Saint-Laurent, des lieux qui peuvent animer et faire vivre le secteur.»

De la même façon, la rue Roy, située entre Coloniale et De Bullion deviendra piétonne l’été prochain dans le but de créer un espace de rencontre et de socialisation.

Une enveloppe budgétaire de la part de la Ville de Montréal sera consacrée à la réalisation de ce projet pilote qui sera mené de façon temporaire pendant deux ans, puis deviendra permanent à la troisième année.

Dynamiser le Plateau

Des allées piétonnes vont également voir le jour à partir de 2018, à la place d’un terrain vague situé dans le secteur Saint-Viateur, qui verra ainsi son réaménagement continué en 2017.

Situées dans les axes des rues Alma et du Carmel, derrière les mégastructures de l’avenue De Gaspé, ces allées seront reliées à l’allée cyclo-pédestre de la rue Saint-Viateur Est, aménagée l’an passé.

«Le secteur Saint-Viateur est un secteur en pleine transformation, avec de plus en plus de travailleurs, lance Michel Tanguay. Cet endroit doit devenir un lieu où on peut travailler, mais aussi où on peut y vivre ; ces allées piétonnes deviendront un passage plus agréable et sécuritaire pour les résidents.»

Aussi, le Plateau souhaite acquérir l’ancienne station-service située entre les rues de Mentana et Boyer sur l’avenue du Mont-Royal. Afin d’y créer une nouvelle place publique.

Pour finir, la rue Prince-Arthur Est verra ses travaux de réaménagement continuer après le dégel pour se terminer à la fin juin.

Après deux phases de travaux, les Montréalais pourront finalement profiter à l’été 2017, entre autres, d’un espace d’animation, de nouveaux lampadaires, de mobilier urbain ou encore de saillies de trottoir aux intersections.