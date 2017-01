L’arrivée du compostage bien accueillie dans le Plateau

Après des mois voire des années d’attente pour certains, les résidents du Plateau-Mont-Royal vivant à l’est de la rue Saint-Denis se réjouissent de l’arrivée du compostage des résidus alimentaires dans le quartier.

«On a reçu nos bacs en début de semaine et on a hâte de commencer à composter, mais on a besoin de plus d’informations sur la manière de faire, quoi composter, où se rend le compost par la suite et est-ce qu’on peut le récupérer pour notre jardin», commente une citoyenne vivant près du métro Laurier.

Ce sont les immeubles résidentiels de 15 logements et moins qui seront concernés et qui verront une collecte de déchets remplacée par une collecte de résidus alimentaires à compter du 1er février.

Pour les habitants vivant à l’ouest de la rue, cela se fera à partir du 1er mai 2018 et 2019.

Les citoyens ont pu avoir des réponses à leurs questions mardi dans le cadre d’une séance d’information organisée par l’arrondissement.

Les bacs et sacs seront livrés à domicile jusqu’au 1er février. Vingt sacs compostables (10 pour le bac brun et 10 pour le bac de cuisine) seront offerts pour les premières collectes.

«J’étais vraiment très excité que le compostage arrive enfin dans notre arrondissement, car mes amis de Rosemont compostaient déjà depuis un moment», ajoute un citoyen du Plateau.

Les résidents devront s’habituer de plus en plus à composter sachant que le gouvernement du Québec prévoit de bannir la matière organique putrescible des lieux d’élimination d’ici 2020.