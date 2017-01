Le comité logement dénonce une décision de la Régie du logement

Le comité logement du Plateau Mont-Royal dénonce la décision de la Régie du logement du Québec de ne plus publier ses estimations moyennes pour l’augmentation des loyers.

Depuis des années, l’organisme provincial publiait en janvier ses estimations d’augmentation de loyer, basées notamment sur le type de chauffage utilisé dans les habitations. Toutefois, celui-ci a décidé de cesser la publication de ses données.

«Le plus gros problème c’est qu’il y a déjà des locataires qui nous appellent pour faire une estimation, mais nous n’avons pas accès aux chiffres, cela nous complique la tâche», souligne Philippe Tellier-Desmarais, organisateur communautaire au Comité logement du Plateau Mont-Royal.

Des outils sont actuellement en développement par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) afin d’effectuer le calcul le plus précis possible.

Pour le moment, le RCLALQ et les Comités logements de Montréal se basent sur des rumeurs pour créer ces indices, confie Philippe T. Desmarais.

«L’électricité connaîtrait des chiffres plus bas que l’année passée. Donc on va reprendre l’indice de 2016 et on va expliquer aux locataires que ce ne sont que des estimés.»

Maxime Roy-Allard, porte-parole du RCLALQ affirme qu’il s’agit d’un grave recul pour les droits des locataires. «Ces indices sont essentiels aux locataires pour juger si une hausse est abusive ou non».

Utilisation

La Régie du logement se défend d’avoir pris cette décision, non pas à cause des pressions des propriétaires, mais bien parce que cet outil était mal utilisé par les locataires.

«C’étaient des estimations d’augmentation moyenne, mais les gens croyaient que c’était une recommandation de la Régie, même si nous les informions du contraire. Le message ne passait pas», commentte Denis Miron, porte-parole de la Régie du logement du Québec.

Selon lui, les locataires utilisaient ces données pour refuser une augmentation de loyer.

«Il manque, notamment, les taxes et les travaux dans cette estimation pour évaluer l’augmentation réelle d’un logement. Nous ne pouvions pas utiliser ces chiffres pour juger adéquatement si la hausse de loyer était abusive», mentionne M. Miron.

Les locataires et propriétaires devront donc utiliser le formulaire de calcul disponible sur le site Internet de la Régie du logement dans leur négociation de fixation de loyer.