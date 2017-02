Un nouvel espace public sur Saint-Denis

Un nouvel espace public fera bientôt son apparition sur la rue Saint-Denis, à proximité des locaux de l’organisme Le Livart, pour au moins cinq ans.

Lors de sa dernière séance du conseil, l’arrondissement a conclu une entente avec l’organisme, situé au 3980 de la rue Saint-Denis, pour permettre l’aménagement d’une place publique accessible à tous devant son bâtiment.

Une contribution financière de 25 000$ a été autorisée, pour assurer l’aménagement et l’entretien du terrain.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, l’organisme a récemment présenté un projet d’aménagement comprenant des bancs, de l’éclairage et du verdissement. Il sera responsable de l’entretien des lieux, du mobilier, de la plantation et de l’entretien des fleurs. Une signalisation permettra également aux passants de savoir que cet espace est ouvert à tous.

En participant à ce projet, l’arrondissement espère contribuer à créer des espaces où les passants peuvent s’arrêter, se reposer, se rencontrer.

«Peu de places publiques sont offertes dans cette partie de la rue Saint-Denis, artère commerciale très fréquentée», souligne-t-on.