La construction d’un skatepark maintenue malgré la destruction du viaduc Van Horne

L’arrondissement continue de soutenir le projet qui doit être construit sous l’ouvrage routier alors que la ville a annoncé la destruction du viaduc dimanche dernier.

Le 6 février, lors de la dernière séance ordinaire du conseil d’arrondissement du Plateau Mont-Royal, les élus ont approuvé les contrats de services professionnels pour l’aménagement d’un terrain de planche à roulettes (skatepark) sous le viaduc à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Cloutier.

Seulement, l’administration Coderre a depuis annoncé la destruction et la reconstruction de cet ouvrage vieillissant qui fait le lien entre le Plateau et Rosemont-La-petite-patrie. Plutôt que d’investir dans des rénovations coûteuses, la ville préfère bâtir un nouveau viaduc. Elle a aussi lancé un concours de design et d’ingénierie pour ce projet qui sera complété en 2021 ou 2022.

Ce nouveau viaduc fait grincer des dents au sein de la mairie d’arrondissement qui évoque un « dossier surprise » de la ville et n’entend pas repousser son projet. « On a fait les choses de façon responsable. On a eu plusieurs rencontres avec les autorités et nous avons obtenu le feu vert, donc on a décidé d’aller de l’avant, on construit notre skatepark et ils s’adapteront », explique Marie Plourde, conseillère d’arrondissement en charge de la réalisation de ce parc d’activité.

Un projet social

Selon les budgets approuvés en conseil d’arrondissement le 6 février, la réalisation et la supervision des travaux d’aménagement et de structure du terrain de ce skatepark vont coûter un peu plus de 115 000$.

« C’est un projet qui répond à une demande de notre communauté. On veut garder nos jeunes et leur proposer des activités. C’est aussi une belle occasion de promouvoir le sport et on souhaite en faire un espace de culture où les gens se mélangent et cohabitent. Il y aura aussi du mentorat pour que les jeunes entretiennent cet espace », avance Marie Plourde.

Le projet a été développé en partenariat avec l’Association Skateboard Montréal et les travaux vont démarrer durant l’été prochain. L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal espère inaugurer cet espace de loisirs avant la fin de l’année.