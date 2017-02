Une période d’adaptation pour les nouveaux horaires de collectes

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a modifié son système de collecte des déchets depuis le 1er février. De nombreux résidents ne s’habituent pas encore aux nouvelles heures de passage et des poubelles s’amoncellent dans certaines rues.

Il suffit de faire quelques mètres dans les rues autour de la place Gérald-Godin pour se rendre compte que la nouvelle organisation de collecte des déchets n’a pas encore été assimilée par tous les habitants du Plateau. Dans la zone située au sud de l’avenue du Mont-Royal et à l’est de la rue Saint-Denis, les camions passent désormais les mardis matins au lieu des lundis auparavant. Ce 27 février, de nombreuses poubelles traînaient donc déjà sur les trottoirs.

« Il y a des personnes sans-abri qui fouillent dans les ordures. En plus comme l’air se réchauffe, cela va commencer à devenir malodorant. J’ose à peine imaginer ce que cela va être durant la canicule », déplore Frédérique Marie, qui réside dans ce quartier.

Un peu plus au nord, le constat est le même pour Jean-Pierre Szaraz qui travaille dans un commerce de l’avenue du Mont-Royal : « Ils ont mis des pancartes dans les rues, mais sans préciser l’heure de passage. Cela se faisait le soir et maintenant c’est le matin, donc les poubelles restent parfois cinq jours dehors. Les résidents et les commerçants sont découragés. Il y en a partout, c’est le chaos ».

Depuis le 1er février, le Plateau-Mont-Royal a instauré un nouveau système de collecte pour harmoniser les horaires et commencer à organiser le tri des résidus alimentaires, qui sera généralisé en 2019. L’arrondissement a donc été divisé en quatre zones séparées par la rue Saint-Denis et l’avenue du Mont-Royal. « On savait que cela allait se produire, mais nous sommes globalement contents. Il y a des périodes d’adaptation pour les résidents et aussi pour nos équipes, c’est sûr que ce n’est pas parfait dès le premier jour, mais c’est beaucoup plus simple avec ce système », estime Geneviève Allard, chargée de communication de l’arrondissement.

Défaut de communication

Vingt-cinq jours après le lancement de ces nouveaux horaires de collecte, les résidents semblent néanmoins avoir encore des difficultés à les comprendre. « Le travail en amont n’a pas été fait. Ils commencent à écrire les heures sur les affiches, mais il n’y avait que les jours jusqu’ici », regrette Jean-Pierre Szaraz. « Ils ont distribué des cartes, mais les gens jettent leur junk mail sans le lire. On nous dit de ne pas nous inquiéter, que cela va se régler, mais ça fait déjà un mois et ça ne s’arrange pas », renchérit Frédérique Marie.

L’arrondissement reconnaît que les nouvelles pancartes d’informations n’affichent pas l’heure de passage et a promis de rajouter des autocollants dans les jours à venir, mais le Plateau-Mont-Royal affirme néanmoins que sa campagne de communication aurait dû être efficace. « On l’a démarrée à la fin de l’année dernière et elle se poursuit. On a distribué des cartes et des accroche-portes, nous avons fait des publicités dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux… Nous n’avons pas décidé sans les aviser », argue Geneviève Allard.

Certains commerçants soulèvent un autre sujet de discorde depuis le début du mois. Avec ce nouveau plan de collecte, ils doivent sortir leurs poubelles entre 7h et 10h les jours de ramassage alors qu’ils étaient autorisés à les déposer la veille sous l’ancien système. « J’ai changé les instructions au magasin pour que les employés s’ajustent, mais certains restaurateurs ne sont pas ouverts le matin, détaille Jean-Pierre Szaraz. Ils doivent désormais payer quelqu’un pour sortir les poubelles. S’ils avaient organisé des consultations, ils auraient constaté que cela posait problème ».

La cellule de communication du Plateau Mont-Royal parle d’une « décision opérationnelle » en réponse à ces critiques. « Il y a des cas particuliers, mais on ne peut pas faire une collecte parfaite pour tout le monde. On voulait aussi régler le problème du bruit provoqué par le ramassage de nuit, donc on fait pour satisfaire le plus de monde », justifie Geneviève Allard.

Les nouveaux horaires de collectes et le plan de séparation du quartier sont disponibles sur le site internet de l’arrondissement.