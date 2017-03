Le temps doux compromet les activités hivernales

Le Plateau Mont-Royal a pris la décision d’arrêter d’entretenir la quasi-totalité de ses patinoires en raison des températures trop clémentes. Des sites d’activités hivernales ont également été contraints de revoir leur programmation ces derniers jours.

« On ne pouvait pas prévoir que l’hiver se terminerait en février, donc il faut qu’on s’adapte », explique Charles-Olivier Bourque, chargé de projet sur le site de la Petite Floride, installé dans le Mile-End. Le « projet hivernal » de la société d’événementiel la Pépinière est compromis depuis une dizaine de jours avec la hausse des températures. « Toute la programmation avait été bâtie autour de l’hiver pour faire sortir les gens, mais cela fait aussi partie de l’hiver et des caprices de dame nature », philosophe l’organisateur.

Ainsi, le tournoi de hockey prévu samedi dernier a été annulé et la patinoire, point central des activités, restera fermée jusqu’à la fin de cet événement temporaire fixée au 31 mars.

La Petite Floride n’est pas la seule victime du temps doux puisque l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a décidé de fermer toutes ses patinoires pour le reste de la saison vendredi 24 février. Une décision doit encore être prise concernant l’étang du parc Lafontaine, mais les services de communications sont plutôt pessimistes. La glace du site est craquelée, fendue et trouée à plusieurs endroits. Il faudrait plusieurs jours de températures négatives consécutifs pour la consolider.

« On va miser sur le soleil, à la Petite Floride on se rapproche plus de Miami que de l’hiver de Montréal, plaisante Charles-Olivier Bourque. On propose d’autres activités, il y a quand même des aménagements agréables et puis on va accueillir des cabanes à sucre ce week-end et le suivant. »

Autre aléa inhabituel en cette saison, la Petite Floride espère également que la pluie ne fera pas trop souvent son apparition dans les semaines à venir. Samedi dernier, le site a fermé six heures avant la clôture en raison des précipitations qui s’abattaient sur Montréal.