Activités gratuites pour les 30 ans de RDLT9

Pour ses 30 ans, l’organisme communautaire La Relance des loisirs tout 9, installé sur le Plateau-Mont-Royal, propose des activités gratuites chaque fin de mois.

Depuis 1987, la RDLT 9 inc. s’implique dans la vie de quartier en proposant des activités sportives, culturelles et communautaires aux citoyens âgés de 4 à 101 ans.

L’organisme, qui est gestionnaire des sites Centre de loisirs St-Denis et Lambert-Closse, préconise une approche conviviale et familiale à leurs interventions et activités. Chaque année, plus de 2 000 personnes fréquentent de façon assidue leurs activités et événements spéciaux.

Pour fêter ses 30 ans de vie, cette année deux activités sont gratuites le 30 de chaque mois. «Ces activités sont offertes aux gens telles des portes ouvertes», explique le directeur général, Dominic LeBlanc.

Durant l’été, des activités parents-enfants seront également proposés au parc Saint-Michel et les camps de jours se feront sous des activités thématiques, comme la découverte de Montréal pour le 375e anniversaire.

Des activités de loisirs et parascolaires sont offert avec l’école Laurier tout comme avec l’école Lambert-Closse. Des activités pour adulte comme des cours d’espagnol, de zumba, de mise en forme et de yoga sont également proposés.

En septembre, un nom sera donné au gymnase, en souvenir d’un bénévole du quartier, décédé il y a quelques années et qui faisait partie des fondateurs du Centre Saint-Denis dans les années 1950.