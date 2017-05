Découverte du Plateau avec des visites guidées

Pour le 375e anniversaire de Montréal, des circuits seront offerts tous les dimanches entre les mois de mai et d’octobre par la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal et Mémoire du Mile End, dans le but de faire découvrir des endroits souvent oubliés du Plateau-Mont-Royal.

À compter du dimanche 14 mai et jusqu’au 29 octobre, 25 visites guidées seront offertes à un nombre limité de 25 personnes. Certains circuits seront offerts en français et en anglais.

Plus de 10 guides passionnés, composés d’historiens, d’urbanistes, mais aussi issus du milieu de l’éducation, seront présents pour faire découvrir ou redécouvrir le quartier, de l’ancien village De Lorimier, en passant par le Mile End ou encore Milton Parc.

«L’idée est de couvrir presque l’intégralité du territoire en expliquant le côté historique, mais aussi contemporain du Plateau, souligne Christine Richard, coordonnatrice du projet. On veut aider les promeneurs à lire l’histoire dans ce qui est encore existant aujourd’hui.»

Cette dernière avoue qu’il existe une image stéréotypée branchée de l’arrondissement et que des endroits moins connus comme l’est du Plateau restent encore à découvrir pour certains. «Il faut sortir des sentiers battus, aller au-delà de certaines images», lance-t-elle.