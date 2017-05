De jeunes virtuoses de la relève musicale montréalaise offrent des concerts au Chalet du Mont-Royal, une fois par mois, jusqu’au mois d’octobre.

Cette année encore, Les amis de la montagne réservent des dimanches après-midis tout en musique aux promeneurs et mélomanes de la montagne.

La programmation 2017 marie musique classique, percussions et instruments inusités. Plus d’une dizaine de jeunes musiciens vont venir démontrer leurs talents lors de l’un des six concerts offerts gratuitement les dimanches de 15h à 16h.

Parmi ces jeunes musiciens on retrouve deux récipiendaires du Prix d’Europe, une «Révélation de l’année » 2017 de Radio-Canada et des musiciens ayant reçu des prix de concertos d’orchestre de l’Université McGill, l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Conçus pour faire revivre la grande tradition musicale de ce bâtiment de style beaux-arts, Les dimanches en musique au Chalet du Mont-Royal mettent en lumière principalement des jeunes musiciens au talent exceptionnel diplômés des institutions musicales établies sur la montagne et du Conservatoire de musique de Montréal.

Après chaque concert, une visite animée par un guide des Amis de la montagne est offerte aux visiteurs, permettant de découvrir l’histoire du Chalet, son architecture et ses tableaux.

Dimanche 11 juin – 15 h

UN SOUFFLE DE FRAÎCHEUR

Duo Palladium : Ariane Brisson, flûte / Olivier Hébert Bouchard, piano

Dimanche 9 juillet – 15 h

LES VENTS ORFÈVRES

Jean-François Bélanger, nyckelharpa, tenorharpa, kontrabasharpa, violon d’Hardanger /

Elisabeth Giroux, violoncelle / Simon Marion, guitare

Dimanche 13 août – 15 h

FUGUES, VALSES ET AUTRES FANTAISIES

Antoine Laporte, piano

Dimanche 17 septembre – 15 h

L’ALTO, SONORITÉS RICHES ET COLORÉES

Marina Thibeault, alto / Marie-Ève Scarfone, piano

Dimanche 1er octobre – 15 h

PERCUSSIF, SURPRENANT ET DRÔLE!

Krystina Marcoux, marimba et percussions