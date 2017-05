Terrain de jeu dans le Mile End pour les 20 ans d’Ubisoft

Pour fêter ses 20 ans, Ubisoft Montréal transforme le Mile End en terrain de jeux, où petits et grands pourront venir s’amuser tout l’été.

Imaginé autour du jeu, l’évènement du samedi 3 juin sera présenté au coin des rues Saint-Viateur Est et Saint-Laurent, de 12h à 23h.

L’intersection sera fermée à la circulation pour l’occasion et se transformera en fête de quartier pour tous les âges.

L’évènement se prolongera sur l’ensemble de l’été, les passants et Montréalais seront invités à toutes sortes de jeux dans les rues, ruelles et parcs, sur un parcours de 2km en partance du studio de jeux vidéo.

Des murales artistiques, des marquages au sol, des jeux en format géant et des boîtes à jeux en libre-service seront disposés aux quatre coins du quartier.

Plusieurs bands et DJ locaux seront également au rendez-vous comme Random Recipe, La Bronze, Fwonte et plusieurs autres.

Ubisoft Montréal

Installé depuis 1997 en plein du cœur du Mile End au coin des rues Saint-Viateur Est et Saint-Laurent, Ubisoft est aujourd’hui une institution dans Montréal.

Avec près de 3000 employés et une centaine de jeux conçus depuis 20 ans, l’entreprise s’impose comme le plus gros studio de développement de jeu vidéo au monde et un des plus réputés en Amérique du Nord.

Son dernier jeu, For Honor, sorti en février dernier, est un jeu de combat d’épée en ligne conçu pour jouer à plusieurs.

En automne dernier, Ubisoft a sorti son premier jeu de réalité virtuelle Eagle Flight, qui a rejoint la liste des jeux du groupe qui ont reçu de bonnes critiques, comme Watch Dogs, Tom Clancy’s Splinter Cell, Prince of Persia, Les Sables du temps ou encore Assassin’s Creed.

Si les jeux créés par Ubisoft Montréal plaisent tant, c’est parce que l’avant-gardisme et l’originalité font la marque de fabrique des créateurs montréalais. Et leur implantation dans le Mile End y est pour beaucoup.

«Le Mile End est un quartier qui nous a vu grandir et qui a beaucoup évolué autour de nous et avec nous, c’est un quartier unique dans lequel on se retrouve entièrement dans cet équilibre industriel, artistique et résidentiel», Cédric Orvoine, VP Communication et ressources humaines d’Ubisoft Montréal.

Aujourd’hui le groupe compte également un bureau à Québec, à Toronto et à Halifax. Mais c’est à Montréal que tout se passe.