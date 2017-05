Appel à la solidarité citoyenne pour aider les aînés

L’organisme Les Petits Frères a parti une campagne et une déclaration «Aimons jusqu’au bout» pour interpeller la société sur l’ampleur et les conséquences néfastes de l’isolement des personnes âgées.

Ce sont près de 3500 personnes qui ont signé à ce jour la déclaration «Aimons jusqu’au bout» mise en ligne par l’organisme au mois de mai.

Afin que l’isolement des aînés soit reconnu et pris en compte comme un réel problème de société, Les Petits Frères, premiers témoins au Québec depuis 55 ans d’un isolement néfaste de plus en plus répandu chez les personnes âgées, lancent un appel à la solidarité citoyenne.

«Plus que jamais, nous remarquons l’existence d’aînés seuls et vulnérables. Être un aîné aujourd’hui est un combat de tous les jours, raconte Joanne Parmenter, Directrice régionale des Petits Frères pour l’Île de Montréal. Plusieurs ne peuvent plus sortir de chez eux sans assistance et ont perdu tout contact significatif avec le monde.»

Un sondage réalisé par Léger du 24 au 26 avril dernier auprès d’environ 1000 Québécois, a montré que ces derniers accordent une grande importance aux conditions de vie des personnes âgées. Sur un choix de cinq causes, celle des personnes âgées arrive 2e (26 %), tout juste après celle des enfants malades (28 %).

Aussi, 94% des répondants sont conscientisés par le problème de l’isolement et savent que le fait d’être isolé et seul affecte la santé des personnes âgées.

Cependant, les statistiques montrent que peu de gens se disent prêt à s’engager à poser un geste concret pour aider les aînés (seulement 12%). 58 % le feraient probablement et 30 % ne le feraient probablement pas ou pas du tout.

Le problème, selon Joanne Parmenter, c’est que les gens ne savent pas quoi faire pour aider ou pensent que c’est trop complexe.

«Souvent, le geste est très simple pour sortir la personne de l’isolement il suffit de lui parler, de lui sourire ou encore de l’écouter», Joanne Parmenter.

«Avec notre campagne, on invite les gens à aller signer la déclaration pour montrer qu’ils sont préoccupés par le problème de l’isolement ; on appelle aussi à laisser un message d’amour aux aînés», ajoute la directrice régionale qui espère sentir un appui de la population afin de montrer au gouvernement que la société est consciente de ce problème.

Petits Frères et Vieux Amis

Seul organisme au Québec depuis 55 ans à offrir aux aînés isolés une nouvelle famille jusqu’à la fin de leurs jours, près de 2000 Petits Frères sont présents dans 13 villes du Québec et offrent une présence aimante à 1 320 aînés.

La moyenne d’âge des Vieux Amis est de 85 ans. Ils sont accompagnés pendant sept ans environ, mais cela peut aller jusqu’à plus de dix ans. La majorité vit dans la pauvreté et près du tiers souffre de déficit cognitif ou de troubles de santé mentale.

À Montréal plus de 500 personnes seules et isolées sont accompagnées par environ 700 bénévoles des Petits Frères. Le Plateau-Mont-Royal compte pour sa part 80 Vieux Amis.