Café, yoga et bol d’açaï sur Saint-Laurent

Les amateurs de yoga et du dicton «manger sain» pourront trouver leur bonheur chez Belém, le café yoga situé sur le boulevard Saint-Laurent.

Ouvert depuis plusieurs mois sur la Main, ce café propose des ateliers de yoga, mais aussi son produit signature: le bol d’açaï.

Connue pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et toniques, l’utilisation de la baie d’açaï se fait rare dans Montréal.

La propriétaire Stéphanie Karam a tenu à faire découvrir aux Montréalais un de ses coups de cœur de voyage, tout en y mêlant sa passion du yoga, qu’elle a découvert au Népal.

«J’ai beaucoup voyagé et lors d’un de mes voyages en Californie j’ai découvert le bol d’açaï. En rentrant au Québec, j’ai voulu continuer à en manger, mais j’ai réalisé qu’il n’y avait pas d’endroit qui en vendait», explique la jeune femme.

On est toujours mieux servi que par soi-même! Stéphanie a décidé d’en proposer dans le menu de son nouveau café/studio de yoga.

Cette baie, qui vient principalement du Brésil, est très exportée par la ville de Belém. Elle est servie comme un smoothie en collation ou en petit déjeuner dans un bol, idéal avant ou après un effort physique, tel que le yoga!

Rempli de vitamines et de protéines, le smoothie est composé de fruits congelés (bananes, bleuets) et recouvert de toute sorte de noix et de graines (chia, chanvre, amande, noix de coco).

Dans son salon de café, Stéphanie propose de la nourriture et du café vegan.

«Ma vision de base est d’aider à transformer la vie de quelqu’un, tant son bien-être physique que mental et que cela se fasse à travers l’alimentation ou l’exercice physique», Stéphanie Karam.

Le mélange café et yoga présente pour elle une sorte de logique, car l’esprit d’un café «représente la convivialité, la rencontre». Des liens forts se créent entre les étudiants et les six professeurs.

La propriétaire souhaite faire découvrir la communauté de yoga au plus de clients possible et l’incorporer dans leur vie de tous les jours.