Plus de 8 000 $ pour les enfants atteints d’arthrite

Les élèves du Collège français ont recueillis plus de 8000 $ pour les enfants atteints d’arthrite lors d’un Marche-Don de 7 km.

Ce sont près de 500 élèves qui ont pris part à la 3e édition du Marche-Don de 7 km du Collège français le vendredi 19 mai dernier.

Ils ont ainsi recueilli 8 236$ au profit du programme Aide entrAide de la Société de l’arthrite – Division du Québec pour les familles touchées par l’arthrite juvénile.

Le Marche-Don s’inscrit dans le cadre de la Marche contre la douleur, activité annuelle nationale de collecte de fonds de la Société de l’arthrite qui aura lieu le 3 juin.

Malgré un ciel plutôt maussade et le temps frais, l’enthousiasme était au rendez-vous parmi les participants qui ont ainsi parcouru les rues du Plateau et les sentiers du Mont-Royal, pour terminer leur parcours au parc Jeanne-Mance.

Arthrite juvénile

Au Québec seulement, 4 500 enfants souffrent d’arthrite juvénile, soit un peu plus d’un enfant par école. Lorsqu’un diagnostic d’arthrite juvénile tombe, l’incompréhension, la peur et un sentiment d’impuissance sont souvent ressentis par le jeune et sa famille.

La Marche contre la douleur du 3 juin est un événement phare de la Société de l’arthrite. Elle réunit ceux et celles qui ressentent la douleur physique et émotionnelle de l’arthrite dans des communautés partout au pays dans l’optique de financer un traitement définitif et améliorer la vie des personnes atteintes d’arthrite.