Une médaille d’or pour la microbrasserie Siboire

La bière Impériale McMaple de la microbrasserie sherbrookoise Siboire, installée sur le boulevard Saint-Laurent dans le Plateau-Mont-Royal, s’est vue décerner pour la première fois la médaille d’or durant les Prix canadiens de la bière, dans la catégorie «Ale ou Lager au miel ou à l’érable».

C’est avec une bière qui goûte le sirop d’érable que la microbrasserie Siboire a gagné sa première médaille d’or lors de la compétition nationale les Prix canadiens de la bière, à la fin du mois de mai. L’année passée, cette bière avait reçu la médaille d’argent au même concours.

Quand vient le temps des sucres, les brasseurs de Siboire créent chaque année la bière McMaple. Ces derniers voulaient une bière avec encore plus de sirop d’érable et ont ainsi créé l’Impériale McMaple, vieillie pendant un an, qu’ils ont envoyé à cette compétition qui célèbre tous les ans le travail et le haut niveau de qualité de l’industrie de la bière canadienne.

«C’est une bière qui contient de grandes quantités de sirop d’érable, assez foncée avec un bon côté boisé, explique Jonathan Gaudreault, copropriétaire et maître brasseur du Siboire. Elle se déguste comme un Porto ou un petit vin dessert, mais elle n’est pas trop sucrée ou trop lourde.»

Le défi de cette bière «très complexe» qui se savoure, est, pour M. Gaudreault, de «réussir à ce qu’elle goûte quand même l’érable après la fermentation, car la levure va métaboliser ce sucre ; il faut qu’il y ait une petite touche d’érable sans être trop sucré, afin de reconnaître ce fameux sucre si précieux aux Québécois».

Il reste actuellement aux propriétaires quatre barils qu’ils comptent bien offrir pour l’occasion à leurs clients, mercredi 31 mai, dans leurs deux succursales et leur dépanneur à Sherbrooke, ainsi que dans leur nouvelle succursale de Montréal.

«C’est la deuxième fois qu’on participe à ce concours, on est très fier d’avoir remporté la médaille d’or, on met beaucoup d’efforts dans nos bières pour créer le meilleur produit possible donc quand nous avons de telles mentions, ça nous rappelle que nos efforts sont appréciés par la clientèle et que ça vaut la peine de continuer», souligne le maître brasseur.

Avec neuf bières actuellement sur leur menu à Montréal, une dixième sera proposée à partir de cette semaine, une acide au bleuet appelée la BleuAle.

Les Prix canadiens de la bière

Les Prix canadiens de la bière sont une compétition nationale qui existe depuis 15 ans au Canada. Les brasseries et les cidreries de toutes tailles à travers le pays sont invitées à prendre part à une dégustation à l’aveugle pour déterminer la meilleure bière et le meilleur cidre dans différentes catégories.

Une médaille des Prix canadiens de la bière est un symbole bien reconnu de l’excellence de l’industrie de la bière au Canada.