Le Plateau-Mont-Royal lutte contre la pauvreté

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a remis des chèques pour un montant total d’environ 130 000$ à plusieurs organismes intervenant auprès de personnes qui vivent des problèmes d’intégration sociale et de sécurité alimentaire ou urbaine.

Cette dépense est assumée par la ville centre conformément à l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Ces 127 500$ ont été distribués jeudi 1er juin à 17 organismes du PMR tels que le YMCA du Parc qui obtient près de 23 000$, Plein Milieu, Santropol Roulant ou encore la Mission communautaire Mile End qui obtiennent environ 10 000$ chacun.

Dans le même ordre d’idée, les élus du PMR ont annoncé début mai appuyer une campagne de financement au soutien communautaire dans des projets de logements sociaux s’adressant aux personnes itinérantes ou aux aînées.

Cette campagne «4 murs ce n’est pas assez» est menée par le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes (RAPSIM) et la Fédération des OSBL d’habitation (FOHM). Ces deux organismes se sont joints pour faire pression sur le gouvernement et demandent à la ministre déléguée aux services sociaux d’investir 7 M$ additionnels pour le financement de cette pratique dans les projets acceptés par AccèsLogis.

«Sans aide dans le domaine communautaire en service de santé mentale ou en réinsertion sociale, les projets mis en place peuvent ne pas aboutir», a lancé le maire Luc Ferrandez lors du dernier conseil d’arrondissement.

Aussi, les élus du PMR ont octroyé des contributions financières de 160 000$ et de 30 000$ au Groupe Information Travail (GIT) et aux Dîners St-Louis, pour le nettoyage manuel des rues résidentielles, en 2017, par des personnes en situation de réinsertion sociale et professionnelle.